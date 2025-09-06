La vez que Flor Vigna reveló el calvario que vivió con Nico Occhiato: “Me dejó 7 veces”.

Flor Vigna y Nico Occhiato se consolidaron como una de las parejas de exnovios con mejor relación del espectáculo. A punto de emprender un nuevo proyecto profesional juntos, visitaron el piso de PH, Podemos Hablar (Telefe) y recordaron el vínculo que compartieron durante siete años. Ambos destacaron que, pese a la separación, lograron mantener una relación cordial y de respeto, incluso mientras actualmente cada uno se encuentra en pareja con otras figuras del medio.

Apenas encararon el proyecto de El último pasajero, que los tenía como dupla conductora, la cantante sintió la necesidad de explicarle a su exnovio que no conocía a Luciano Castro previamente (su pareja en ese momento), para evitar posibles conflictos. Según contó Vigna, Nico reaccionó de manera más que positiva al enterarse de su nueva relación y le dijo que no tenía que aclararle nada: “Él es superseguro, y fue el más decidido: me dejó siete veces. Él estaba muy curtido ya”, aseguró.

Nico Occhiato y Flor Vigna en Combate.

Occhiato, también presente en el piso, tomó la palabra y compartió su visión sobre el fin del amor entre ellos. “Fui el que tomaba la decisión, pero de algo que estaba pasando y era evidente, teníamos formas distintas de percibir la vida o la pareja, pero por el amor que nos teníamos lo intentábamos. La realidad es que no le estaba haciendo bien a ella, ella no me estaba haciendo bien a mí, pero por el amor lo intentábamos”, expresó cordialmente. Sin intentar desentenderse, agregó: “Yo también lloraba, yo también la pasaba mal”.

Cuando les surgió la oportunidad de conducir el ciclo preferido por los egresados, primero en 2020 y luego hace pocos meses, lo hablaron y Flor lo definió como “un sueñazo”. “¿Qué hacemos? No te odio, quiero que siempre te vaya bien”, fue una de las frases que surgieron en la conversación que mantuvieron antes de firmar el contrato televisivo. Por suerte, coincidieron en la visión y decidieron apostar a esta nueva relación profesional.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, ¿comprometidos? La teoría de Juariu (Captura de pantalla)

Hoy, tanto Nicolás Occhiato como Flor Vigna transitan caminos por separado, cada uno en una nueva relación donde demuestran gran complicidad. Flor está en pareja con Lautaro López, conocido como Soy Lauta, músico, compositor y pianista de La Plata. La pareja comparte su día a día en redes sociales, mostrando su vida juntos y su pasión por la música y el arte.

Por su parte, Nicolás Occhiato mantiene un vínculo sentimental con Flor Jazmín Peña. Si bien se conocieron en Bailando, no fue hasta que comenzaron a trabajar juntos en proyectos de Luzu TV que decidieron hacer pública su relación, consolidándose como una de las parejas más sólidas del momento.