¡Escándalo! se filtraron los chats de Luciano Castro con la joven española que complican su relación con Griselda Siciliani

Fernanda Iglesias sacudió el aire en Puro Show al revelar que Luciano Castro habría sido infiel a Griselda Siciliani con una joven española a la que conoció durante un viaje laboral a Madrid, realizado en octubre.

Durante el programa, la periodista difundió un audio en el que se escucha al actor en actitud de seducción y afirmó haber hablado directamente con la mujer involucrada. “Ella me contó todo. Estuvieron hablando por tres meses. Él muy insistente, se le hizo el enamorado y le terminó diciendo que venía a la Argentina a pasar las fiestas con sus hijos pero en realidad, viajó a Praia Do Rosa con Siciliani”, relató.

Griselda Siciliani y Luciano Castro, súper enamorados, planean un futuro juntos. (Foto: Captura de pantalla)

Muchos que oyeron el audio consideraron que el contenido resultaba insuficiente y que no alcanzaba para confirmar una infidelidad, sino que sonaba más a un simple “cachondeo”. Sin embargo, Iglesias se mantuvo firme en su postura y este miércoles 7 de enero exhibió los mensajes que Luciano Castro intercambió con Sarah Borrell.

¿Qué dicen los chats entre Luciano Castro y Sarah Borrell?

En los intercambios por WhatsApp, Luciano dejaba en claro su interés por concretar un encuentro cara a cara con Sarah. Incluso la invitó a ver su obra y, cuando ella respondió que “estaba cansada”, él le sugirió que se vieran al día siguiente.

Siempre correcto en las formas, evitaba presionarla, aunque su insistencia era evidente. También le comentó que debía viajar a Bilbao para grabar una serie y que, antes de partir, quería verla para “darle un abrazo y un beso”.

Más tarde, ella le explicó que tenía que dar una clase y que no podría encontrarse con él, pero Castro le pidió que suspendiera el compromiso. Además, le envió algunas fotos tomadas desde su camarín.

El diálogo se corta hasta el 7 de diciembre, cuando ella le reclama el largo silencio. “Pensé que eras casado porque te fuiste por mucho tiempo”. A continuación aparecen tres imágenes que solo podían verse una vez y ella reacciona entre risas: “Quieres una noche loca”, dando a entender que se trataba de fotos subidas de tono.

Luciano Castro y Sarah.

Luego, ella responde con una imagen en la misma sintonía y él destaca su belleza y asegura que quería “mil fotos más”.

Ahora resta escuchar la palabra de Castro pero, teniendo en cuenta lo poco dispuesto que suele mostrarse a hablar de su intimidad, todo indica que optará por no decir nada.