Griselda Siciliani habló sin filtro sobre la infidelidad de Luciano Castro: “Siempre fue así”

Luciano Castro quedó en el centro de la polémica luego de que se filtraran audios de conversaciones que mantuvo con una mujer radicada en España, vínculo que habría implicado una infidelidad a Griselda Siciliani.

Luciano y Griselda Siciliani.

La situación tomó mayor dimensión mediática y, en Puro Show, lograron comunicarse con Sarah Borrell, señalada como la tercera involucrada, quien aportó precisiones sobre el vínculo que compartieron entre octubre y diciembre.

Esto fue lo que dijo Griselda Siciliani sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro

Cuando muchos suponían que Griselda Siciliani reaccionaría con enojo, la actriz sorprendió al presentarse en un móvil del programa de Moria Casán y dejó a todos impactados con su postura. Lejos del escándalo, se mostró serena y expresó: “Luciano es un otro, otra persona que tiene su intimidad y no me interesa. Es algo que le pasó a él. Hay algo de esto que no lo siento muy propio. En la relación que nosotros tenemos, cada uno se hace cargo de lo propio”.

La actriz remarcó que nunca tuvo expectativas distintas sobre la manera de ser del actor y fue contundente al respecto: “Yo sé perfectamente quién es Luciano Castro. Lo conozco hace 20 años, sé quién es y lo elijo así. No estoy con alguien que va a ser de otra manera”.

De todos modos, explicó que lo que verdaderamente le pesa de la situación es la exposición pública que se generó. “La exposición sí me da fiaca, no es que me da lo mismo que hablen de mi novio ni de mi. Uno escucha cosas que no sé... lo nuestro no es poliamor ni pareja abierta ni nada de eso pero no quiero que me lo cuente”, aclaró.

Griselda Siciliani y Luciano Castro. (Imagen: Captura Instagram Luciano Castro)

En ese sentido, Griselda señaló que la dimensión mediática es lo que más le cuesta atravesar: “No es que todo me resbala, esto de lo mediático me mata. Nosotros tenemos una complicidad especial, la regla es no mentir pero nada más. Insisto, yo tengo dos carriles en mi mente: lo real de lo vincular, lo que me pasa a mí con el otro y después está lo público, lo masivo, que todos estén hablando de algo íntimo. Lo voy pensando todo el tiempo sobre la marcha”.

Para ella, el vínculo se basa en acuerdos simples y claros: “Tenemos complicidad y autonomía. Él es un otro que viene con sus cosas y no las voy a juzgar ni analizar. Siempre fue así, este tipo de hombre y lo conozco así”.

Hacia el final, sorprendió con una reacción inesperada al referirse al audio de Castro con acento español: “Me hubiera no escuchar ese audio porque es un meme. Ahora no puedo dejar de decirle ‘Hola Guapa’ cuando lo veo. Es gracioso... quisiera no haberlo escuchado en la vida porque es cómico”.

Por último, buscó llevar tranquilidad y reafirmó sus acuerdos de pareja: “Para que todos se queden tranquilos, en los acuerdos que nosotros tenemos no pasa nada. No es que pienso que una persona que está conmigo no va a tener relaciones con nadie más, no siento eso. Esta persona que elegí para compartir este momento de la vida, no la imagino de otra manera. Empatizo con esto de que le puede gustar otra persona”.