¿Es swiftie? Nicki Nicole reveló su fanatismo por Taylor Swift y opinó sobre el furor por sus shows en Argentina

Nicki Nicole es una de las artistas argentinas más exitosas a nivel internacional. Con tres discos en su haber, la cantante rosarina ha conquistado a diferentes audiencias en todo el mundo. Ya sea en varios países de Latinoamérica, en España y hasta en Estados Unidos, la autora de Alma causa furor en cada lugar donde se presenta.

Otra de las cantantes femeninas más exitosas en el mundo entero es, sin dudas, Taylor Swift. La cantante estadounidense se ha convertido en un verdadero fenómeno y no para de romper récords con su música y sus shows en vivo. Hace unos meses, revolucionó a sus fans con la venta de las entradas para sus fechas en el Estadio de River Plate.

Se supo cuál es la fortuna de la artista. Foto: Instagram

Ahora, la intérprete de “All Too Well” se prepara para su primera visita a la Argentina y ha causado una verdadera locura entre el público local. Por su parte, Nicki Nicole no escapa al fanatismo por Taylor y mostró su lado más swiftie.

Nicki Nicole habló sobre su pasión por Taylor Swift

En una reciente entrevista, Nicki Nicole fue consultada acerca de su colega. “¿Eres swiftie?” le preguntaron en medio de la charla en el podcast español, La Pija y La Quinqui. Por su parte, la cantante argentina no pudo contener la emoción, aunque fue bastante honesta con su respuesta.

“Creo que no me considero [swiftie] porque no sé tanto”, admitió sin problemas. “Y entonces no voy a entrar a un lugar en donde sé que hay mucha gente que lo merece”, agregó en referencia al término que utilizan quienes más admiran a la cantante norteamericana.

Taylor Swift se presentará en Argentina el 9, 10 y 11 de noviembre en el Monumental de River Plate. Foto: web

Luego, recordó una anécdota al respecto. “Tweeteé ‘te amo Taylor Swift’ porque venía como en un momento muy sad y ella… sus canciones definían mi vida, o sea no estaba entendiendo nada, tenía miedo de que ella me esté escuchando. Claro, yo no sabía del mundo fan de Taylor. Vos no sabés, ‘Nicki telonera de Taylor, tenés que conocer a Taylor, si Taylor va a Argentina Nicki tiene que conocerla’ y así, se hizo super viral”, confesó.

La cantante rosarina también fue consultada respecto a la posibilidad de abrir un show de Taylor Swift o compartir un momento con ella. “Yo siento que ella mide igual… 1.90 ¿no? Piensa que yo soy uno de los 7 enanitos”, dijo con humor refiriéndose a la diferencia de altura entre ambas.