Emilia Mernes y FMK estrenaron “Salgo a bailar”, un tema con ritmo pegadizo y letra polémica

Luego del éxito de “Los del Espacio”, Emilia Mernes y FMK se volvieron a unir para sacar un nuevo tema. El cantante argentino es el hitmaker más importante de esta época y la entrerriana una de las cantantes más influyentes del género urbano, no solo en Argentina sino también a nivel mundial. Ambos decidieron unir sus poderes en este nuevo sencillo: “Salgo a bailar”.

En esta ocasión, Emilia Mernes y FMK lanzaron un tema muy movido, para perrear y cantar. “Salgo a bailar” tiene frases memorables, con los que pueden empatizar muchos fanáticos. La letra habla de un desamor y de la manera en que los cantantes atraviesan esa ruptura amorosa. Hay muchos guiños divertidos que ya se estuvieron viralizando en redes sociales.

La producción estuvo a cargo de Zecca y el videoclip está dirigido por Agustín Portela, donde se muestra a los artistas con mucha complicidad, looks extravagantes y una química única. La cantante tiene un look despampanante, una pollera negra con un top del mismo color y lo combinó con un tapado de leopardo. Mientras que el compositor argentino tiene un outfit más relajado, con remera, chaqueta oversize, que combina muy bien con una gorra y pantalones sueltos.

La letra de la canción tiene algunas frases muy divertidas y polémicas, algunas de ellas son: “Salgo a bailar, pero no bailo, me pongo a tomar para hacer algo, a la primera que veo, me la traigo, a ella no la quiero, pero me distraigo”. Con este verso seguramente muchos fanáticos se van a sentir identificados por esos amores que trataron de superar saliendo con otras personas para olvidar.

Una de las frases más virales de la parte que canta Emilia fue: “Ahora que ‘toy re perra, vos te querés matar”, que ya muchos usuarios están escribiendo en sus redes. Además, una frase polémica que seguramente entienden a la perfección los seguidores argentinos fue: “Nuestro amor es como el peso, se devaluó”, que se refiere a la situación económica Argentina que tiene una devaluación entre el peso argentino y el dólar.

La repercusión del nuevo lanzamiento “Salgo a bailar”

Los fanáticos no si hicieron esperar y llenaron de comentarios todas las redes con sus mensajes por esta nueva colaboración de Emilia Mernes y FMK.

Emilia Mernes y FKM Foto: iNSTAGRAM

Los fans se expresaron y escribieron: “No puede ser que tus versos en las canciones siempre sean un reflejo de mi vida Emilia Mernes me espías”, “Falta mucho para el finde? Necesito perrear esto ayer 🔥”, “Pero emiliaaa 🔥🔥🔥🔥 nunca falla te amamos dioss ❤️❤️”, “Tema tras tema,temaso necesito bailarlo yaaaaaaaaaa”, “Ame nuestro amor se devalúa como el peso😎🤠🤠🤠❤❤❤”, fueron algunos de los tantos mensajes de apoyo a este nuevo tema, que promete ser uno de los grandes hits del 2023.