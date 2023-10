Emilia Mernes reveló el nombre de su nuevo álbum y compartió un adelanto que enloqueció a sus fans

Emilia Mernes es una de las artistas argentinas más exitosas a nivel mundial. Comenzó su carrera como cantante en la banda Rombai, luego decidió iniciar su camino solista. Actualmente, es una de las referentes del género urbano argentino. En su discografía cuenta con grandes hits como “Cuatro veinte”, “Jagger.mp3″ y colaboraciones de lujo como “En la intimidad” con Callejero Fino y “Como si no importara” junto a Duki.

Duki y Emilia Mernes

En el último tiempo, Emilia estuvo compartiendo algunos adelantos de su segundo álbum de estudio. Los singles “Jagger.mp3″, “No_se_ve.mp3″ y “GTA.mp3″ son algunos de los tracks de el sucesor de su disco debut, ¿Tú crees en mí? que acumula millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube.

Aunque, también es cierto que en el último tiempo la pareja de Duki ha sido fuertemente criticada debido al polémico videoclip de su más reciente sencillo. Muchos usuarios de las redes sociales han mostrado su descontento con la temática que utilizó Emilia para “GTA.mp3″, donde aparece bailando en un caño como si fuese un strip club.

Por su parte, la cantante no emitió comentarios al respecto. Pero sí lo hizo su novio, el rapero referente del trap argentino, quien salió a defenderla a través de su cuenta de Twitter. En un descargo que luego eliminó, Duki mostró su apoyo hacia su pareja y apuntó a la doble moral de quienes la critican detrás de una pantalla.

Duki defendió a Emilia Mernes de las críticas por su polémico video de “GTA.mp3” Foto: Twitter

Luego de varios meses de espera, la artista oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, compartió detalles de su nuevo proyecto. A través de sus redes sociales, la cantante anunció que este disco se titula Emilia.mp3 y, además, mostró un adelanto que enloqueció a sus fans.

Emilia Mernes adelantó su nuevo álbum

Como ya había declarado en varias entrevistas, el nuevo proyecto de Emilia Mernes está fuertemente inspirado en los 2000s. Según la propia artista, que se ha mostrado muy orgullosa del resultado final, tomó muchas referencias de esta época dorada del pop y el género urbano. Así como también usó de referencias a icónicas figuras como Beyoncé, Fergie y hasta Kylie Minogue.

Emilia Mernes emocionada por su nuevo disco Foto: instagram

Aunque, por supuesto, lo combinó con su propia estética y estilo tan personal con el que logró consagrarse dentro de la industria musical. Si bien aún no hay fecha de lanzamiento, se estima que este álbum saldrá de manera oficial antes de fin de que finalice el 2023. “Este año me lo guardo en la cartera no exagero”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.