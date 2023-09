Locura por Emilia Mernes en un festival en Brasil

Emilia Mernes es una de las artistas más importantes de la música urbana en Argentina. Con nada más que 26 años de edad, ya cuenta con varios hits que acumulan millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube. Entre ellos, algunos de sus más recientes sencillos como “Jagger.mp3″, “No_se_ve.mp3″ y “GTA.mp3″.

La carrera de la vocalista de Nogoyá, Entre Ríos, sigue en ascenso con enorme fama a nivel mundial. Emilia ya cuenta con millones de seguidores en todas sus redes sociales y se posiciona como una de las artistas argentinas con más público en Instagram.

Emilia Mernes Foto: instagram

La estrecha relación que la interprete de “Como si no importara″ fue construyendo con su base más fiel de oyentes no solo se percibe en las redes. En cada presentación que la argentina tiene, sin importar el lugar, recibe un gran nivel de cariño por parte de la gente.

Un reflejo de esta devoción a la ex cantante de Rombai que tienen sus fanáticos fue el particular episodio que le tocó vivir en el Festival Equal en el Hipódromo de Palermo. Mientras Emilia realizaba su presentación en el evento, una niña le ofreció regalarle un cartel que le había dedicado. Si bien la cantante no percibió la intención de su fan y continuó con el show, el momento generó ternura en TikTok.

Hace algunas semanas le tocó vivir a Emilia otro tenso momento en Twitter (ahora X), cuando muchos usuarios salieron a criticarla por el controversial video de “GTA.mp3″. El nuevo single de la música argentina incluía letras explícitas y el video estaba ambientado en lo que parecía ser un strip club. A pesar de la polémica, una vez más, el público mas fiel de la artista también se mostró a la defensiva en sus opiniones.

Emilia Mernes en el video de "GTA".

Locura por Emilia Mernes en Brasil

El aprecio que la gente tiene por Emilia no solo se percibe en suelo argentino. El pasado fin de semana, la cantante brindó un concierto en Floripa El Festival. Este evento tuvo lugar en la ciudad brasileña de Florianópolis.

Durante su presentación, el público pudo cantar sus temas favoritos de la mano de la cantante. Sin embargo, el recital se hizo viral en redes pero no por las interpretaciones de la artista.

Un video difundido en TikTok muestra cuando habilitaron las puertas para acercarse al escenario donde unos minutos después estaría la interprete. Al momento de permitir el ingreso, se ve como cientos de personas entran corriendo desesperados con tal de ubicarse lo más cerca posible de la valla.