El romántico gesto de Duki con Emilia Mernes durante su concierto en vivo

Este viernes Emilia Mernes llegó al Movistar Arena con su “Tu Crees en Mí Tour” después de empezar su gira por en interior del país. Arriba del escenario se vivieron grandes momentos, pero no todas las sorpresas fueron para el público ya que la cantante fue agasajada por Duki con un gesto muy especial.

Su novio fue uno de los grandes invitados de la noche que hizo bailar, cantar y vibrar a los miles de fanáticos. Pero fue el protagonista de uno de los momentos más románticos de la velada.

La sorpresiva aparición de Duki sobre el escenario Foto: Mazza

En su aparición en público para intepretar a dúo “Como si no importara” cautivó a todos al tener en sus manos un gran ramo de flores para Emilia que al verlo no lo pudo creer. La artista urbana no se esperaba que su novio le trajera semejante obsequio en su primer recital en Buenos Aires.

Ante su reacción, por unos segundos quedó sonando para todo el estadio solo la pista del tema, mientras la pareja se abrazaba y celebraba el amor frente 25 mil admiradores que no pararon de gritar en la noche de Buenos Aires.

El momento quedó inmortalizado en cientos de videos de fanáticos que circularon por las redes sociales. Tante es así que el nombre del trapero se volvió Trending Topic en Twitter.

Cómo se vivió el recital de Emilia Mernes en Buenos Aires

Este viernes fue el primero de los dos shows sold-out previstos en Buenos Aires de la cantante de “420″ que se vivió con mucha adrenalina. Tras su aparición, Duki también cantó “Esto recién empieza”.

Emilia y Tiago PZK Foto: Mazza

También estuvo como invitado especial Tiago PZK, quien interpretó junto a Emilia “Rápido Lento”. La joven artista también se animó a subir al escenario a una nena que la enterneció entre el público y cantaron juntas “Intoxicao”, la colaboración que tiene con Nicky Nicole.