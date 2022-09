Emilia Mernes posó con sus brillitos y cautivó a sus fans: “Los diamantes con los ojos me combinan”

Emilia Mernes logró instalar como marca registrada sus famosos “brillitos”. Los pequeños accesorios debajo de sus ojos se transformaron en tendencia de moda y en un ícono que remite a la cantante de Nogoyá.

A través de una publicación de Instagram, Emilia Mernes había adelantado hace varios meses una de sus canciones. “Baby, los diamantes con los ojos me combinan” decía el post, una referencia a su canción “Cielo en la mente” de su álbum “Tú crees en mí?”.

Emilia Mernes posó con sus brillitos y cautivó a sus fans Foto: instagram

En las imágenes, la cantante argentina posó con un look angelical, una remera blanca que usó como crop top y un piluso a tono. Para contrarrestar su outfit total white, optó por un labial rojo intenso.

Como siempre, no pudieron faltar sus diamantes en sus párpados inferiores que captaron toda la atención en la última foto de su rostro en primer plano.

Emilia Mernes posó con sus brillitos y cautivó a sus fans Foto: instagram

EMILIA MERNES SE PRESENTARÁ EN EL MOVISTAR ARENA

Emilia Mernes agotó las entradas para su show en el Movistar Arena, del 24 de septiembre, por lo que decidió agregar una fecha más que será el día anterior, el 23 de septiembre.

“Aún estoy tratando de asimilar esta noticia de que fue sold out en dos horas, ustedes están locos. Así que imagínense, si no asimilo eso, me va a costar asimilar que se viene el segundo Movistar Arena el 23 de septiembre!” dijo incrédula y feliz por lo que estaba anunciando.