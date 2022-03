En la BZRP Music Session #49, Residente tildó de “racista” a J Balvin por sus dichos en el pasado acerca de Daddy Yankee, Tego Calderón y otros de sus colegas del género urbano.

Residente apuntó contra J Balvin en su colaboración con Bizarrap y lo llamó “racista” por esta declaración: “Cuando escuché a Daddy Yankee, yo pensaba que él era afro, más o menos como Tego Calderón. Normalmente, el hip hop siempre se vio reconocido por ser de afroamericanos, incluso el reggaetón cuando empezó, el reggae, la mayoría también eran morenos o negros” señaló el colombiano en un una entrevista con El Tiempo, publicada en 2021. “Cuando vi por primera vez la imagen de Daddy Yankee dije: “¡Ah, yo puedo ser como él!” contó en exclusiva el músico.

J Balvin para El Tiempo Foto: El Tiempo

Mientras que en la Music Session junto a Bizarrap, el puertorriqueño recordó esa declaración y soltó: “Un día dijo que quiso hacer reggaetón, siendo franco, al descubrir que Daddy Yankee era blanco.”

René de Calle 13 no escatimó en insultos y cuestionamientos para con el músico de Medellín. Además rememoró la polémica que hubo cuando J Balvin publicó el videoclip de “Perra”, donde aparecen varias mujeres afroamericanas con cadenas, como si fueran perras.

La pelea entre Residente y J Balvin

Residente publicó un video sobre su participación en la BZRP Music Sessions #49 con Bizarrap e hizo un descargo que estaría dirigido para J Balvin.

“Al final le dediqué un par de líneas a un pendejo del género urbano y se enteró que le estoy tirando. Desde que se enteró, llamó a todos para que no saque el tema”, dijo el cantante puertorriqueño.

Y agregó: “Llamó al productor para detener el tema, pero tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. No me importa si me demanda”.