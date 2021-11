Ysy A asustó a sus seguidores en Instagram, donde dejó un mensaje contundente con motivo del lanzamiento de su próximo disco “Trap de verdad”. Es que el artista sentenció: “Voy a dejar la music”.

En la siguiente historia de Instagram, Ysy A llevó tranquilidad al señalar que es “mentira” y avisó que tiene problema para terminar el disco que lanzará el próximo 11 de noviembre. “Si no llego el lunes a terminar el disco, voy a estar llorando. No sirve de nada llenar un Luna Park si no terminás el disco”, manifestó.

Y agregó: “Recemos x el disco porque ya sólo un milagro puede salvarlo. El problema es que son demasiadas canciones, entonces todo se multiplica”.

“Si no llego el lunes 7, muchísimas gracias, esto fue Ysy A, espero que disfruten de los discos que saqué antes”, dijo el artista de trap en referencia a la fecha límite para entregar el material.

Cabe destacar que Ysy A presentará su nuevo disco “Trap de verdad”, que saldrá a la luz el 11 de noviembre, y lo celebrará con un show en el Luna Park el 27 del mismo mes.

Las entradas ya se encuentran disponibles a la venta en la página de Ticket Portal y los precios van desde los $1.550 hasta los $2.800.