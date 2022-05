Chyno Miranda, integrante del famoso dúo Chyno&Nacho, está pasando por un difícil estado de salud, y su compañero musical y amigo Nacho no tardó en organizarse para recaudar fondos con los que ayudarlo.

Por esta razón, bajo el hashtag #todossomoschyno, los artistas Victor Drija, Jerry Di, Reggi el Auténtico, Marco, Jonatan Moly, Victor Muñoz, Nelson Bustamante, Jorge L Chacin, Maffio, Ronald Borjas, Motiff, Mermelada Bunch, Caceres, Sharlene, Beta Mejía, Richard Encanto, Nangel Menez entre otros; se unirán en la Scala de Brickell el 8 de junio, en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

El artista habría sufrido una “neuropatía periférica” como consecuencia del Covid-19 que le causó parálisis y dolores severos y continuos.

Nacho Mendoza sorprendió a todos los seguidores del dúo, cuando pidió que rezaran por su colega y amigo: “Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro”; a pesar de que poco tiempo antes había afirmado en una entrevista de el Universal: “A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía”.

Rusherking se presentó en Santiago del Estero y un niño subió al escenario para abrazarlo

Rusherking se presentó este sábado, 14 de mayo, en Santiago del Estero, su provincia de origen, en el marco de la apertura de la temporada de invierno en Las Termas de Río Hondo.

En medio del espectáculo, un niño logró sortear a la seguridad del show y subir al escenario para abrazar a Rusherking, bajo la mirada de todos los espectadores que no tardaron en tomar fotos de ese momento.

Tras su llegada a la provincia, el cantante argentino había declarado: “Me siento en casa y se viene un show tremendo, con vista a lo que vendrá en el nuevo disco”.

Cabe recordar que hace poco, el artista estrenó su nuevo single “Ice Cream”, y compartió el detrás de escena del video musical en su TikTok. La canción ya superó las 700 mil visitas y se colocó en el puesto 16 en tendencias de YouTube.