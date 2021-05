J Balvin analizó el presente del generó urbano y elogió a Nicki Nicole, a quien mencionó como una de las artistas que la está rompiendo en la escena del trap a nivel internacional.

“Hay mucha gente muy dura nuevamente, muy dura”, dijo J Balvin a través de una historia de Instagram, en la que mencionó a Nicki Nicole, quien reposteó el elogio en sus redes sociales.

Es que la cantante rosarina está atravesando uno de sus mejores momentos. No sólo no para de sacar éxitos como “No Toque Mi Naik” y “Ella No Es Tuya Remix”, sino que también viene de marcar historia con su participación en “The Tonight Show”, el programa de Jimmy Fallon.

La rosarina de 20 años quedó para el recuerdo al participar de un show de importancia internacional, en el que colocó al género urbano argentino en lo más alto. No sólo se trató de una invitación de cortesía sino que sobre el escenario demostró por qué es una de las máximas exponentes argentinas.

“Muchas gracias por dejarme ser parte de tu programa Jimmy Fallon. Y gracias por dejarme presentar mi música acá. Estoy muy contenta de representar a mi país”, había escrito Nicki Nicole en sus redes sociales.