Tiago PZK escribió un duro mensaje en sus historias de Instagram, pero rápidamente esclareció las dudas de sus fans explicando el porqué de lo que había dicho minutos antes.

En un primer momento escribió: “Deseo volver unos pasos atrás, cuando la incertidumbre me ganaba en esas noches frías, cuando el llanto se secaba con palabras de la vieja, cuando los vínculos era interesantes y no eran interesados, tiempos malos con la panza vacía y el pecho inflado, callando mi cabeza que me gritaba lo lejos que estaba mi meta, volver y darme la tranquilidad que lo iba a logar”; mencionando muchos de los hechos que también aparecen en la letra de su nueva canción “Casa De Chapa”.

A raíz de ese breve texto, sin embargo, Tiago PZK decidió explicar el porqué de lo escrito diciendo: “Lo que escribí fue poesía, no me arrepiento de haber vivido nada de lo que viví para llegar hasta acá”.

De esta forma el cantante argentino desmintió cualquier duda sobre si estaba o no cansado de su vida como artista, aclarando que en ningún momento se refirió a un arrepentimiento por eventos del pasado, ni por haber decidido hacer música.

Tanto es así, que este mismo jueves estrenó una nueva canción junto a Myke Towers llamada “Traductor” que a tres horas de su estreno ya cuenta con más de 450 mil visualizaciones en su video musical de YouTube.

El tierno mensaje de María Becerra para Tiago PZK: “Orgullosa de vos y de tus logros”

María Becerra posteó un tierno mensaje en Instagram para su amigo y colega Tiago PZK con el objetivo de alentarlo tras el estreno de su nuevo single “Casa De Chapa”, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

“Te quiero mucho Tiaguito. Orgullosa de vos y tus logros, tanto esfuerzo, tanto amor por lo que haces. Un wachin tan comprometido con lo suyo, responsable como pocos y obvio que todo da resultados!!” comenzó escribiéndole María Becerra a Tiago, junto a una captura del video musical de “Casa De Chapa” y el enlace para ir directo a escucharlo.

Además agregó: “Días durmiendo poco, haciendo la película, grabando videoclips, ensayando, viajando, cuidando de los tuyos! Sos un artistazo y una increíble persona. Por más logros loco”.

Con estas palabras “La Nena de Argentina” dio un repaso por la letra de la canción del artista argentino, ya que en el singlo, se hace un recorrido por su carrera, sus comienzos y sus inicios humildes, destacando el esfuerzo que mantuvo día tras día para llegar a donde está en el presente.