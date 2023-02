Duki recordó la reacción de su mamá al ver sus primeros tatuajes: “Yo le quería explicar…”

Duki viajó a España para brindar algunos shows en lugares emblemáticos como el WiZink Center de Madrid. Además, el rapero argentino estuvo en el famoso programa El Hormiguero, conducido por Pablo Motos. Allí habló sobre los tatuajes y recordó la reacción de su madre al ver uno de los primeros que se hizo.

“Para mí los tatuajes tiene que ver mucho con la identidad, soñamos con que la gente nos vea como queremos que nos vean y me parecía una forma de diferenciarme” confesó Duki en la charla con Pablo Motos. “Siempre me pareció una forma de ser más yo, más único, de tener una identidad más formada y que la gente me vea como yo quiero que me vea”, explicó en El Hormiguero.

Duki en "El Hormiguero". (Captura)

Luego contó algunas anécdotas de los primeros diseños que se hizo. Por ejemplo, reveló que el que menos le gusta es el sol con las iniciales SSJ que tiene encima de una de sus cejas, ya que no quedó como él esperaba.

Por otra parte, mostró cuál fue el primer tatuaje que se hizo a los 17 años. También admitió que su madre no se lo tomó muy bien. Aunque aseguró que “el problema fue el segundo tatuaje”.

Duki

La reacción de la mamá de Duki al ver los tatuajes de su hijo

Durante la charla, Duki recordó una anécdota de la vez que le mostró a su madre los tatuajes que se hizo en los nudillos de sus manos. “Ahí mi mamá me dijo ‘¿y ahora de qué vas a trabajar Mauro? no vas a conseguir trabajo con las manos así tatuadas’”, confesó el rapero recreando el momento.

“Yo le quería explicar como ‘Sandra, esto está resuelto, tranquila’ porque yo estaba seguro que estaba resuelto. Ahora que crecí me imagino, claro, ella me miraba y me decía ‘este pibe ¿qué le pasa? ¿qué hace?’”, reflexionó.