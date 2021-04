Duki estuvo como invitado este jueves en el canal de Twitch del streamer español Ibai Llanos y contó cómo hizo las pases con Lit Killah, con quien compartió el remix del éxito “Además de mi”.

//Mirá también: Cazzu en Caja Negra: “Con Khea y Duki somos como los fundadores”

“Le voy a pedir disculpas y fue, porque íbamos a estar así todos los días juntos. Entonces, le dije ‘eh maldito disculpame, re flashee, hablé mal de vos, no era con vos la bronca, mil disculpas, fui un pendejo egocéntrico”, explicó Duki sobre su acercamiento con Lit Killah y reconoció que fue Tiago PZK el que logró esa unión al juntarlos en el remix.

Luego, Duko reveló cuál fue la respuesta de Lit Killah, a quien volvió a ver después de cuatro años: “‘Bien ahí guacho que me lo dijiste, porque vos no me caes mal’ me dijo y desde ahí nos volvimos amigos”.

//Mirá también: Nuevo disco de Duki: los temas más escuchados del álbum

Además, dijo que esa situación se dio “en la filmación de ‘Además de mí'” y en el baño del set de grabación: “Voy a cambiarme y estaba Lit, estábamos nosotros dos solos. Hubo un silencio y dije fue voy a romper el hielo, y le pedí disculpas”.

Duki y Lit Killah se conocen desde adolescentes, cuando ambos participaban de las batallas de freestyle de “El quinto escalón”, organización que estaba a cargo de Ysy A y donde epezaron muchos de los traperos y raperos argentinos que la rompen en la actualidad como Paulo Londra y Wos.