Duki compartió un adelanto de su nueva canción “Call me maybe”

Duki continúa trabajando en su vuelta al trap con “Temporada de diablos” luego de su exitoso hit “Givenchy”. A través de sus redes sociales, el cantante argentino compartió un fragmento de “Call me maybe”, una nueva canción.

Antes de sus shows en el Estadio Vélez, Duki mostró un adelanto del tema en el que está trabajando junto a su productor Zecca. Bajo el título de “Call me maybe”, el cantante difundió una parte de la letra con la instrumental de trap.

Rápidamente, sus fans reaccionaron a la noticia. Entre ellos, Emilia Mernes quien le comentó: “volvió Ricardo sacalaaaa es mi fav”

Aún no se sabe si finalmente formará parte de “Temporada de diablos”, el álbum que anunció con el lanzamiento de “Givenchy” y que marca su regreso al trap luego de experimentar con el reggaetón.

“Call me maybe”, lo nuevo de Duki

Luego del éxito de “Givenchy” y su más reciente colaboración con Paulo Londra en “Party en el barrio”, Duki continúa afianzándose nuevamente en el trap.

“Baby no le hagas caso a los bobos que te hablan mal de mí / Que yo estoy pensándote todo’ lo’ día’, daily / Sabés que estoy de gira si me extrañas call me maybe” dice el artista en el adelanto de la canción que difundió en sus redes.