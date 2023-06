Duki agotó su primer River, hizo un descargo en Twitter y automáticamente borró el mensaje: “Perdón por...”

Duki, uno de los cantantes más influyentes de la música urbana, se convierte en el cantante argentino más joven en tocar en el legendario Estadio de River. El rapero se presentará en Monumental, el próximo 2 de diciembre, una meta que para muchos artistas es impensada. Como si esto fuera poco, agregó una segunda función tras conseguir el sold out de la primera fecha.

Duki viene de Antes de Ameri, su nuevo álbum de estudio. Tras el esperado lanzamiento, el músico no pudo ocultar su emoción y rompió en llanto. “Gracias por amor, gracias por bancarme, gracias por cumplirme el sueño de mi vida”, expresó conmovido. Sin poder creer el gran recibimiento del público a este nuevo álbum, agregó: “Es una locura”.

Luego del estreno de su nuevo álbum, y la insólita noticia de la compra de un terreno en la Luna, el artista sorprendió a todos con este nuevo desafío: cantar para miles de personas en el estadio que solo grandes artistas han podido actuar.

El pedido de disculpas de Duki por los problemas con las entradas

La preventa de los tickets para ver a Duki en River se lanzó este viernes 30 de junio por Allaccess. Como era de esperarse, miles de fanáticos estuvieron en el horario indicado para sacar su entrada pero hubo algunos inconvenientes por la cantidad de usuarios que entraron al portal.

Duki en River Foto: Web

Debido a esto, el cantante escribió en Twitter un agradecimiento a todas las personas que compraron los tickets para su show. También pidió perdón por los inconvenientes en la página, pero automáticamente borró el mensaje. “Perdón por los errores de la página, había más de 200 mil personas esperando, y la web tuvo ciertas fallas”.

Aunque se desconoce el motivo por el cual el artista borro el mensaje donde, además, daba un mensaje de tranquilidad para sus fans, afirmando que van a salir más entradas a la venta y que habrá tiempo para que cada uno consiga su lugar en esta increíble presentación en River.

Tuit borrado por Duki Foto: twitter

A los minutos de haber borrado el tuit, subió una gran noticia para quienes no pudieron adquirir su ticket: “Primer river sold out, vamos por el segundo”. Con esto confirmó y dejó tranquilos a los miles de fans que no obtuvieron su entrada para la primera fecha.

Duki anuncia su primer River sold out Foto: twitter

Las quejas de los fanáticos de Duki que no pudieron obtener su entrada

Muchos fueron los usuarios que con angustia se expresaron por no poder sacar su entrada para ver a Duki en River y por lo rápido que se agotaron las entradas. Las quejas fueron en general por la cantidad de horas de espera en la fila virtual en la página web, sin poder obtener la compra de la entrada.

“4 horas en la fila para no conseguir campo delantero lrpm”, “Ya se AGOTÓ campo delantero y estoy hace casi 4 horas en la fila (y todavía me falta)” fueron algunos de los mensajes que dejaron los fans en medio de la desesperación por conseguir su lugar en el show.