“Cosmo y Wanda”: Young Miko y Feid ingresaron al mundo virtual con su nuevo videoclip

Young Miko ya se asentó en la industria de música urbana con su disco debut att. A través de 16 canciones, la artista reveló las diferentes experiencias que pasó en sus últimos 2 años y sus situaciones más juveniles como su primer amor y ruptura.

“Resumí en 45 minutos lo que me ha pasado en estos dos años (...) El disco se empezó hace dos años, entonces hablé de muchos heartbreaks, de muchas experiencias que me pasaron por primera vez (...) Las intenciones estuvieron desde el día uno, y siento que eso ayudó demasiado a que ese producto final fuera el que tanto queríamos”, expresó la cantante sobre el significado de su nuevo álbum.

“Att” contó con la participación de numorosos artistas como Elena Rose, Villano Antillano, Jowel y Randy, y Feid. Este último la acompañó en la canción “offline”, que actualmente tiene alrededor de 51 millones de escuchas en Spotify.

Cuál es el significado de Offline, la nueva colaboración entre Young Miko y Feid

Ahora bien, la canción hace alusión al círculo vicioso que tiene una relación por algunas situaciones sin resolver. En este sentido, el sencillo destaca los pensamientos confusos que tiene una persona por ese alguien que fue tan importante en su vida.

“Yo sé que me dijiste: Será la última vez. Pero aquí estamos otra vez. Contesta, ¿Qué tú me hiciste?”, recita el cantante como parte del coro de la canción.

Young Miko en la vida virtual en "offline". Foto: Young

Para hacer la colaboración con Feid, pasaron algunos etapas primeros. En principio, la cantante de 26 años explicó que los dos se conocieron después de su primera colaboración “Classy 101″. Allí, fortalecieron su amistad y Miko decidió mostrarle la canción.

“Siempre supe que Fercho se montara. Pero yo no lo conocía y no sabía que tan posible era que pasar la colaboración. Varios meses después sale Classy 101 y conocí a Fercho (...) como que cultivé mi relación con él y me atreví (a comentarle de la canción). Y Fercho super dulce como es él me dijo que si”, detalló Young Miko sobre el proceso para que Feid participara en Offline.

Cómo es el video de Offline

El videoclip de “Offline” fue dirigido por Joshua Rivera y Claudia Calderón. La temática plantea la búsqueda de Miko y Feid de encontrarse en el mundo virtual. Para ello, deben ser analizados para crear sus avatares (esto ocurre en las primeras escenas del video, cuando ambos están reclutados en una sala cuadrada).

Tras ingresar al mundo virtual, quedan atrapados en una fiesta y su objetivo es encontrarse. Finalmente, se reencuentran en un laberinto (como expresa un fragmento de la canción), juntan los collares que llevaban en su cuello y salen de ese espacio.

Finalmente, los fanáticos les encantó el videclip. Incluso, celebraron la química que tenían entre ambos al comaprarlos con Cosmo y Wanda, un famos dúo de la serie de Nickelodeon “Los padrinos Mágicos”. "