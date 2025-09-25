¿Chau Rei? María Becerra reveló que tiene un nuevo amor y sorprendió a todos: “Me enamoré tanto...”

María Becerra no deja de dar que hablar. La cantante argentina viajó a París y, en medio de sus paseos por la ciudad del amor, sorprendió a sus más de 14 millones de seguidores con un posteo que generó todo tipo de comentarios. “Estoy bien hasta que me enamoro… y me enamoré tanto de París, ojalá pudiera quedarme un ratito más”, escribió en una de sus historias.

De inmediato, muchos interpretaron esas palabras de Becerra como una indirecta sobre su vida personal, especialmente en relación con su pareja, el trapero Rei.

El post de María Becerra.

El impresionante viaje de María Becerra por Europa

Considerada la artista pop argentina más escuchada en Spotify, María atraviesa un momento brillante en su carrera. En el terreno personal, desde hace más de tres años mantiene una relación con Rei, con quien suele mostrarse muy unida. Por eso, no es extraño que un mensaje ambiguo como este despierte dudas y especulaciones entre sus fans.

La pareja se muestra muy acaramelada en las redes.

En los videos compartidos en sus redes, se la ve a la cantante recorriendo diferentes rincones icónicos de la capital francesa, como la Torre Eiffel y el Museo del Louvre. Con looks urbanos y frescos, disfrutó de la atmósfera parisina y transmitió la felicidad que le generó estar allí.

El video ya supera los 2.5 millones de reproducciones y acumuló cientos de comentarios. Mientras algunos se preocuparon por un posible trasfondo sentimental, la mayoría celebró verla feliz y disfrutando de un descanso. “Vos sos una obra de arte más”, escribió un fan. “Siempre pasa eso con París”, comentó otro.