María Becerra es una de las artistas más importantes de la escena musical argentina. Tiene un estilo único. Explora nuevas tendencias y no duda en arriesgar con looks mega osados. Vanguardista y audaz, la cantante alucina en cada oportunidad. Ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público.

Las tendencias son su especialidad y conoce a la perfección los estilos nuevos y los combina con su estilo particular. Sus fans alucinan con las imágenes y videos que comparte en Instagram. Mezcla texturas y colores a la perfección. Logra crear conjuntos de prendas únicos en donde cada uno tiene su impronta. Es una verdadera reina fashionista. Las últimas novedades del mundo de la moda siempre se hacen presentes en sus outfits.

Maite, un alter ego de María Becerra.

María Becerra es un icono. No duda en arriesgar con nuevas tendencias. Está un paso adelante. En esta ocasión compartió una producción de fotos de alto impacto que sorprendió a todos. La artista revolucionó Instagram y brilló con las increíbles imágenes en donde el total white fue protagonista.

La cantante miró a cámara y poso con un body semitransparente. Con ultra escote y detalle de encaje y transparencias. Sin lugar a dudas, el look sorprendió a todos. Marcó tendencia y demostró estar a la vanguardia de las últimas novedades de la moda. Complementó el outfit llevando el cabello suelto, bien lacio y apostó por el flequillo. Para el maquillaje eligió delineado para resaltar su mirada y lápiz labial con mucho brillo.

Body semitransparente y total white: María Becerra se llevó todas las miradas con una producción de fotos al límite de la censura

La cantante no conoce de límites. Siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella. Sus fans la siguen a cada paso que da y marca tendencia con su estilo sin igual. Brilla en cada proyecto nuevo que emprende.

María Becerra posó frente a cámara y alucinó a sus fans con un look total white ultra jugado. Mostró mucha piel y demostró ser la reina de las tendencias. Un escote pronunciado fue protagonista y la artista se llevó los likes de todos sus fans.