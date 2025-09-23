María Becerra volvió a su barrio y mostró que su pasión por Gimnasia sigue intacta: “Fiel al Lobo”

María Becerra nunca oculta sus raíces. Días atrás, la cantante compartió un par de historias en su Instagram, donde acumula casi 15 millones de seguidores, y volvió a demostrar que su corazón late por Gimnasia y Esgrima La Plata.

En la primera foto se vio una pintada con la leyenda: “Villa Elisa, fiel al Lobo”. En la segunda, un mate y un termo decorados con stickers que la muestran a ella con la camiseta número 22, el escudo tripero y la frase: “Siempre fuertes, siempre unidos”. Una muestra más de que su fanatismo por el club platense va más allá de lo futbolístico: es parte de su identidad.

María Becerra se muestra fiel a su club desde sus inicios.

El fuerte vínculo de María Becerra con el Lobo

No es la primera vez que la artista deja en claro su pasión por Gimnasia. En 2022, durante una visita al Estadio Juan Carmelo Zerillo, María Becerra fue invitada por el club y se emocionó al recorrer el Bosque. “Soy hincha de Gimnasia desde la cuna, fuerte. Por mi mamá, que es de La Plata”, declaró en un video que se viralizó rápidamente. Aquella vez recibió una camiseta y hasta la ovación de los hinchas presentes.

El sticker en el termo.

En entrevistas posteriores María reforzó esa conexión: “El azul es mi color favorito porque yo soy del Lobo, que es un equipo de Argentina. Gimnasia y Esgrima La Plata... ¡Lobito!”. Sus palabras fueron compartidas miles de veces por fanáticos que celebran tener a una de las artistas argentinas más escuchadas en el mundo como embajadora informal del club.

María Becerra en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata

Este año, el lazo se hizo todavía más fuerte cuando Becerra mostró orgullosa en sus redes el carnet oficial de socia. “Gracias mi club hermoso... Es la herencia más linda que nos dejó mi abuelo”, escribió en un posteo que generó miles de reacciones y comentarios de hinchas agradecidos.