Bizarrap se sinceró y reveló en qué momentos se aprovecha de su fama: “Les habló por Instagram”

Bizarrap es un productor musical argentino de 25 años, con un reconocimiento a nivel mundial, gracias a las Music Sessions. Pero, lo cierto, es que pocos conocen a Gonzalo Julián Conde, debajo de la gorra y los anteojos de sol. El artista decidió mantener su identidad oculta frente a la fama.

Desde que comenzó su carrera en 2017, Bizarrap tomó la decisión de hacer apariciones públicas, siempre luciendo una gorra y anteojos, y de ese modo, no revelar su identidad. Aunque muchas veces, los fanáticos lo reconocen cuando no está de “encubierto”.

En esta oportunidad, en una entrevista con “Paren la mano”, el programa de Vorterix conducido por Luquitas Rodríguez, Germán Beder, Alfredo Montes y Rober Galati, Bizarrap contó las ventajas que tiene ser famoso.

Bizarrap detrás de la gorra y los anteojos / WEB

Allí le consultaron si cambia el trato de la gente cuando tiene los anteojos y la gorra, que cuando no los usa. “No uso mucho el recurso. Si lo uso cuando hay un lugar que no consigo reserva, o que necesitas reservar con tres meses de anticipación, les habló por Instagram y me consiguen una mesa”, comentó el productor.

Cómo reconocen a Bizarrap sin la gorra y los anteojos

“Me sacan por la voz. Siempre que alguien me reconoce, le pregunto. Todos me dicen por la voz. Algunos son muy fanáticos de hace mucho y tienen presente tu voz”, contó Bizarrap sobre cómo logran reconocerlo sin los lentes y la gorra.

La vez que casi reconocieron a Bizarrap sin la gorra y los anteojos

En la misma entrevista, Bizarrap contó que cuando recién comenzaba su carrera musical: “Tenía 200.000 suscriptores en YouTube. Me conocía muy poca gente”. Él había ido de vacaciones a la Costa Atlántica con sus amigos. Una madrugada fue con sus amigos a tomar helado a Pinamar y un joven se acercó y le dijo: “Che, sos igual a Bizarrap”.

Y el productor le respondió siguiéndole la corriente: “Sí, todo el tiempo me lo dicen”, y cuando el chico se estaba yendo, Biza le confesó: “Amigo, soy Bizarrap”. Como el joven no le creyó, exclamó: “Chupam* la p…”.