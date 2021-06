Bizarrap confirmó que Nicky Jam es el protagonista de la Music Sessions #41 que se estrenará este miércoles en las distintas plataformas digitales.

“MAÑANA 19:00hs 🇦🇷@nickyjam || BZRP Music Session #41″, escribió Bizarrap en su cuenta de Instagram sobre el nuevo palo que sacará.

Bizarrap y Nicky Jam, listos para la session #41. (Instagram)

De esta manera, BZRP confirmó lo que se especulaba desde hace unos días. Es que lo captaron en el Aeropuerto de Miami, mirando una foto en su celular, en la que aparecía al lado de Nicky Jam.

El cantante de Puerto Rico es uno de los exponentes mundiales del reggaetón y tiene una larga carrera en el mundo de la música. El artista de 40 años participó en el primer álbum de estudio de Daddy Yankee titulado El Cangri.Com.

Asimismo, Nicky Jam resurgió en 2010 y desde entonces no dejó de tener reconocimientos: tres Premios Grammy Latinos y tres Latin American Music Awards.

En marzo de 2018, lanzó la canción oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 2018 junto a Era Istrefi y Will Smith que se titula Live It Up. Además, en 2019, lanzó su quinto álbum “Íntimo”, que contó con las colaboraciones de J Balvin, Ozuna, Anuel AA, Sech, entre otros.