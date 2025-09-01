Así quedó la casa de L-Gante tras el misterioso incendio: “Todo destruido”

El tercer fin de semana de agosto, la extravagante mansión de L-Gante en Canning quedó reducida a cenizas tras un incendio que sorprendió a todos. Aunque la noticia circuló rápidamente, hasta ahora no se conocían declaraciones directas del músico. Finalmente, el referente del RKT habló y dejó en claro que el episodio lo marcó profundamente.

El domingo 24, la propiedad que usaba como casa de fin de semana fue alcanzada por un fuego que arrasó con los dos pisos. Por fortuna, ni el cantante ni su equipo se encontraban en el lugar, por lo que no hubo heridos, aunque sí pérdidas millonarias.

La casa de L-Gante que se incendió.

“Algo se quemó y al pasar tanto tiempo que nadie entraba en la casa, no sé cuánto tiempo habrá durado esta escena, cuando llegué estaba todo lleno de ceniza. Las habitaciones, el piso de arriba, el de abajo, por completo”, relató el cantante en diálogo con Infama (América).

Fotos tras el incendio.

Qué dijo L-Gante sobre el incendio en su mansión

Lejos de dejarse vencer por el incendio, L-Gante aseguró que usará la destrucción como inspiración: “Quedó una escena llena de ceniza y en blanco y negro, algo que va a servir para una canción que tengo”. Con esa frase, dejó en claro que buscará resignificar el golpe y trasladarlo a la música.

A pesar de la magnitud de los daños, el músico se mostró con una actitud positiva. “Hay que ponerle onda y empezar desde cero en lo que es el hogar”, expresó, demostrando una vez más su capacidad para salir adelante en medio de las dificultades.

Así quedó la casa de L-Gante tras el misterioso incendio: “Todo destruído”

Sin embargo, el misterio persiste. Consultado sobre la posibilidad de que el incendio haya sido intencional, L-Gante no descartó ninguna teoría. “Todo puede ser. Es inexplicable lo que pasó. Aunque me lo hayan explicado mil veces, de maneras diferentes, yo todavía no entendí qué pasó”, confesó.

El artista la utilizó para grabar un videoclip.

Mientras tanto, figuras del espectáculo como Laura Ubfal se sumaron a las dudas sobre el episodio. “El tema es que no hay fuego, pero llegó y estaba todo destruido. Nadie entiende nada. Había humo, estaba todo negro, dos pisos destrozados. ¿Bomba o brujería?”, lanzó la periodista, alimentando aún más el enigma.