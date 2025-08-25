El misterioso episodio en la casa de L-Gante en Canning que generó preocupación: “Dos pisos destruidos”

L-Gante es un cantante de cumbia y referente del género RKT en el país que recorre el mundo con su música. Sin embargo, siempre es noticia por las polémicas en torno a su vida, como sus romances o conflictos legales. Salió a la luz que el famoso habría perdido su casa en el barrio privado de Canning.

Las noticias sobre la vida de L-Gante no paran y todas las semanas se conocen detalles que generan misterio, especulaciones y no hay respuestas. Hace tan solo unos días, el artista firmó el acuerdo con su ex y madre de su hija Tamara Báez por la cuota alimentaria de Jamaica.

Lo más llamativo fue que L-Gante firmó el acuerdo en un evento a la noche, es decir, cuando llegó el abogado, salió a la vereda e hizo su firma arriba del capó del extravagante auto.

La escena en donde L-Gante firmó el acuerdo con Tamara Bárz por su hija

Este domingo, revelaron en Infama un nuevo problema que enfrenta el cantante de cumbia y del que no hay información. “Ocurrió un episodio raro en la casa de L-Gante”, contó Marcela Tauro en el programa.

Aseguran que L-Gante perdió su casa en un extraño episodio

“La verdad que estamos sorprendidísimos. En estos momentos no se sabe dónde está L-Gante, no se sabe si está en un hotel, en la casa de General Rodríguez. Ayer (por el sábado), hizo un recital en Gualeguaychú...”, comentó Laura Ubfal.

L-Gante

“Ayer a las seis de la tarde, él escribió en sus redes que había perdido todo, habló de fuego y nadie entendía nada... porque a los cinco minutos lo bajó. El viernes a la noche, L-Gante fue a ver a su mamá, Claudita, porque estaba actuando en el teatro de General Rodríguez. Después, ya en la madrugada del sábado, vuelve a la casa de Canning y, bueno, el título es... ¡L-Gante perdió todo!”, expresó contundente la periodista.

Por su parte, la conductora confundida preguntó: “¿Pero le prendieron fuego a la casa?“.

“¡Estaba todo destruido! ¡Bomba o brujería! Nadie entiende nada... Había mucho humo, todo negro. Están los dos pisos destruidos, nadie entiende qué pasa...“, agregó Ubfal sobre el artista.

“Yo creo que sí, no se sabe nada por ahora. La primera palabra sobre este tema la estamos diciendo acá, por algo me dijeron: “Laura, esto está hermético. ¡Hay fotos que nadie quiere mostrar! ¡Hay videos que nadie quiere mostrar! ¡No se sabe dónde está L-Gante! ¡Y la casa está des-tru-ida!“, manifestó la periodista.

“Los dos pisos destruidos. Ojo, no hay que confundirse con la casa de General Rodríguez, ¿eh? Estamos hablando de la de Canning, zona de Ezeiza, en la zona sur", aclaró Ubfal sobre la propiedad del artista.

Luego, la periodista se refirió al momento en que el cantante de cumbia llegó a su casa y encontró todo destruido: “Él llega a su casa con amigos el sábado a la madrugada y se encuentra con este panorama. Fíjate que estamos a domingo a la tarde y nadie sabía una palabra que L-Gante perdió todo: ¡Le quemaron la casa! ¡Dos pisos destruidos! ¡Es increíble!“.