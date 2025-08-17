Después de negar la reconciliación, Tamara Báez festejó su soltería y le envío un picante mensaje a L-Gante

La semana de Tamara Báez fue bastante movida: luego de que L-Gante confirmara que se habían reconciliado, días después la influencer aseguró que no estaban juntos. En ese contexto, la mediática protagonizó su primera salida de soltera y compartió varias historias de Instagram desde un restaurante y luego desde un boliche, en las que aprovechó para enviarle una indirecta a su ex.

La salida comenzó en un restaurante donde cenaron rabas, cornalitos y pizzas. En sus redes, Tamara mostró lo bien que la pasaba y subrayó que estaba disfrutando ese rato sin compromisos sentimentales.

Tamara Báez

Ya entrada la madrugada del domingo, Tamara apareció bailando en un boliche de Tortuguitas. Fue evidente que reconectaba con su independencia y celebraba su momento —su “primera salida de soltera”, según su propio relato.

Lo más llamativo fue una historia que compartió: Tamara incluyó la canción Será, interpretada por L-Gante, en la que se escuchan un fragmento que dice: “Vos tenés todo lo que yo ando buscando…” Un dato que muchos interpretaron como una clara indirecta al cantante, justo después de sus negaciones sobre un reencuentro.

Tamara Báez

Esta acción despertó reacciones. Mientras el cantante de cumbia había afirmado que seguía enamorado y que buscaba reconciliarse, ella fue explícita al decir que quiere estar sola, enfocada en sí misma y en su bienestar.

En una de sus publicaciones previas, Tamara escribió: “Lo único que sé es que quiero estar sola... Brindar demasiado también te destruye”, un mensaje fuerte que parecía reafirmar su decisión.

Además, destacó que “dejé de creer en las palabras y empecé a prestar atención a las actitudes”, dando a entender que ya no confía en promesas vacías. El cierre claro: “Voy a estar enfocada en ella y en mí”, refiriéndose a su hija Jamaica.