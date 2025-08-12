El inesperado motivo por el que L-Gante se reconcilió con Tamara Baéz: “Nunca dejé de...”

L-Gante volvió a estar en el centro de los medios de comunicación por sus romances, pero esta vez por su acercamiento con Tamara Báez, su expareja y la mamá de su hija Jamaica. El cantante de RKT estuvo de gira en Europa con su música, pero sus relaciones volvieron a ser noticia.

Con L-Gante, Wanda Nara disfrutó del verano europeo

El referente del género RKT del país llama la atención no por su carrera artística, sino por sus polémicas o romance. En la gira que realizó por Europa se lo vio con Wanda Nara, su última pareja pública, y se mostraron juntos, por lo que se creía que volvieron a apostar al amor.

Luego, la mediática volvió al país, y el artista fue fotografiado con una mujer en las playas de Ibiza. Sin embargo, todo eso quedó atrás y el artista se mostró el fin de semana con su familia, disfrutando el tiempo con su hija Jamaica y su ex Tamara Báez.

L-Gante apareció con Tamara Báez y dejó un sugerente mensaje que aviva la reconciliación

Lo que más llamó la atención fue que L-Gante le dedicó una historia a su ex y eso encendió los rumores de reconciliación. “Unas ganas de volver con ella”, escribió Elián junto a una foto de fondo gris.

Luego, compartió un video de su hija jugando y él recostado en un sillón con Tamara Báez mientras que le acariciaba el pelo. Cabe aclarar que la influencer se separó de su novio Thiago Martínez.

L-Gante se reconcilió con Tamara Báez

Tras los rumores, L-Gante habló en Los Profesionales de Siempre y confirmó su reconciliación con su ex. “Ahora me siento re bien. Volví de la gira de Europa, que estuve todo un mes haciendo muchos shows. (...) Vine y acomodé un montón de cosas. Estoy acá con Tamara, con Jamaica, con mis amigos, yendo a comer”, expresó el cantante de RKT.

L-Gante se reconcilió con Tamara Báez

En cuanto Flor de la Ve le preguntó por su relación con Tamara, L-Gante se sinceró y respondió: “Volvimos en el mejor de los sentidos. Estamos bien. Lo primero es la familia”.

“¿Sabés lo que me costó también volver a encontrarme con Tamara, poder hablar y todo eso? ¡Fue un montón!. Nunca dejé de estar enamorado”, aseguró el artista sobre la mamá de su hija Jamaica.

“Se ve que ella estaba en conflicto con su expareja. Habíamos hablado de que yo tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín y no me contestaba. Entonces fuimos, mi mamá preguntó para retirarla y resultó ser que no había ido. Entonces fui a la casa a Tamara. Colgué un par de minutos, me fui con Jamaica y después hablamos y todo bien”, contó sobre su reencuentro con Tamara y la decisión de volver a apostar al amor.

En referencia a Wanda Nara, Estefanía Berardi le preguntó: “La amaste siempre a Tamara, ¿fue un pasatiempo Wanda?”. Ante esto, L-Gante respondió: “Olvídate que sí”.