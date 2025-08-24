El insólito lugar que eligió L-Gante para firmar el acuerdo con Tamara Báez por su hija Jamaica: “Fue en un...”

L-Gante es el referente del género RKT en el país, y con su música recorre el mundo. No obstante, el artista siempre es noticia por las polémicas que rodean su vida, como son sus romances, y conflictos legales. Hace unos días, el cantante de cumbia quiso salir del país, pero no pudo por no pagar la cuota alimentaria de su hija Jamaica.

La historia entre Tamara Báez, madre de su hija de tres años, y L-Gante tiene varias idas y venidas que terminó con un escándalo judicial por no pagar lo correspondiente a la crianza de la menor. El artista no pudo salir del país porque está inscripto en la lista de deudores alimentarios.

Si bien hace tan solo unos días, el artista había anunciado su reconciliación con su ex Tamara Báez, pero a las horas se volvieron a pelear y fue la influencer quien anunció que estaba soltera. “Lo único que sé es que quiero estar sola... Brindar demasiado también te destruye”, expresó en sus redes sociales la famosa.

Tras sus idas y vueltas, los padres de Jamaica llegaron a un acuerdo por la cuota alimentaria de la menor. En Sálvese quien pueda, el programa de Yanina Latorre, revelaron la desopilante escena en donde L-Gante firmó los documentos judiciales.

“L-Gante y Tamara Báez, su exmujer, madre de su hija, firmaron la paz. Llegaron a un acuerdo por el tema de alimentos de él. Vieron que él debe la cuota de alimentos, que no la pagó y cuando salió del país, como estaba denunciado, lo retuvieron y se tuvo que quedar”, contó la famosa en su programa.

Lo más llamativo de todo es la desopilante escena en la que el artista firmó el papel judicial sobre la cuota alimentaria de su hija. “Ayer, en un evento, a las diez de la noche, llegó un abogado en un BMW, se bajó, salió L-Gante con toda su troupe y su entorno y arriba del capot, a las 10:17 de la noche, arriba del auto, firmó el acuerdo de alimentos de Tamara Báez”, reveló Yanina Latorre sobre la situación que protagonizó el cantante de RKT.

A pesar de que intentaron averiguar, no se sabe hasta el momento de cuánto es el monto que le va a pagar el artista a su ex por la manutención de su hija Jamaica.

“Lo que también hay que averiguar es cuánto va a pagar y si lo va a pagar“, contó la famosa.