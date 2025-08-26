L-Gante rompió el silencio tras el sorpresivo incendio en su casa de Canning: “Creo que fue intencional”

Un incendio dañó la vivienda que L-Gante alquila en un country de Canning, y el cantante no ocultó su enojo al hablar del siniestro que lo sorprendió durante el fin de semana.

“No sé qué pasó exactamente. He visto algunos vídeos que se ve medio raro en mi casa. No estaba como la dejé”, aseveró con tono sarcástico.

En ese sentido, Elián Ángel Valenzuela explicó en diálogo con DDM que en ese momento “estaba yendo a ver” el estado de la vivienda y prefirió mantener la cautela antes de dar conclusiones apresuradas: “No sé si fue intencional, por las dudas no digo nada sin saber”.

De esta manera, el referente de la cumbia 420 dejó en claro que, aunque las imágenes le resultaron sospechosas, eligió esperar hasta tener información precisa para comprender qué fue lo que realmente ocurrió en su propiedad.

Así es la casa de L- Gante, donde vive con su hija.

“Yo estaba medio deprimido así que me dediqué a descansar estos días en mi otra casa”, continuó el cantante, quien además espera con ansias que finalice la construcción de su vivienda propia. A la par, mostró su enojo porque ningún vecino “vio nada raro” a pesar de las fuertes llamaradas.

Más adelante, L-Gante expresó la angustia que le genera la posibilidad de que el incendio haya sido ocasionado por un desperfecto eléctrico en un aire acondicionado. “Se me complican así las cosas a veces. Uno le pone la mejor todos los días para avanzar y quizá te atrasa un poco, viste, como que se te oscurece un poco la mente”, reconoció con frustración, dejando ver cómo este episodio golpeó su ánimo.

L-Gante reveló qué hará con su casa luego de incendiarse

“Ahora me voy a ir a filmar un videoclip a mi casa así como está incendiada”, reveló con cierta ironía al referirse a cómo planea transformar la desgracia en una oportunidad artística.

En esa misma línea, explicó su decisión: “Parece una escena montada. Porque hice una canción muy sentimental, muy espiritual”. De esta manera, el cantante mostró que, a pesar de la bronca y la tristeza por lo ocurrido, busca darle un sentido positivo y creativo a la situación.