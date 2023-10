Así lucía Emilia Mernes antes de saltar a la fama: el video “retro” de sus comienzos

Emilia Mernes se ha convertido en una de las referentes del género urbano argentino. La cantante oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, comenzó su carrera como parte del grupo Rombai. Aunque luego decidió lanzarse como solista y actualmente es una de las artistas más escuchadas del país.

Canciones como “Jagger.mp3″, “Cuatro veinte” y sus colaboraciones de lujo como “En la intimidad”, el Crossover #1 de Big One con Callejero Fino, poseen millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube. Además, Emilia ha sabido consolidar una fuerte bases de seguidores en todo el mundo.

Incluso, es una de las artistas argentinas con más cantidad de seguidores en Instagram, donde posee 7.7 millones de followers. Así como también gracias a su excéntrica personalidad logra imponer tendencia con sus looks. Sin dudas, los brillitos bajo sus ojos se convirtieron en su marca registrada.

Gracias a su talento y gran carisma pasó a ser reconocida a nivel mundial, tanto en toda Latinoamérica como en Europa y a conquistar al público internacional con su música. Aunque también ha sido criticada en varias oportunidades y es una de las cantantes que más polémicas ha generado, en especial en las redes sociales.

El emotivo video de Emilia Mernes antes de saltar a la fama

Recientemente, Emilia Mernes fue duramente criticada por el videoclip de “GTA.mp3″, su nuevo sencillo que forma parte de una delanto de su próximo álbum de estudio. Tiempo atrás, la intérprete de “Intoxicao” también fue noticia por una sesión de fotos polémica.

Emilia Mernes fue duramente criticada en las redes sociales por su vestimenta y la compararon con Balenciaga Foto: Twitter

Además, su relación con Duki ocasionó varios debates en las redes sociales y, en más de una oportunidad fue señalada como la responsable de que el rapero argentino haya cambiado su estilo. Sin embargo, ambos siguen juntos a pesar de las críticas y los comentarios negativos.

Aunque por su parte, Emilia Mernes ha estado expuesta a las críticas incluso antes de ser una megaestrella internacional. En un video retro de sus comienzos como cantante, la artista habló sobre sus inseguridades y las críticas que ha recibido en el pasado.

El video muestra a la oriunda de Nogoyá con un look completamente diferente al de ahora. Su cabello rubio en vez de rojizo como suele lucirlo actualmente, y un outfit mucho más casual y sencillo a los que luce hoy en día. Además, en aquel entonces todavía no tenía tatuajes visibles en su cuerpo.

Emilia Mernes Foto: Instagram

“Yo creo que todos tenemos defectos, no hay nadie perfecto en este mundo”, respondió frente a cámara con una gran sonrisa. “A mí siempre me dijeron que tengo la boca muy grande”, aseguró. Y con humor agregó: “Tengo que reírme de mí misma”. Sin embargo, también sostuvo que es una gran virtud. “Mi sonrisa me acompaña, disfruto cada cosa que hago y mi sonrisa lo demuestra”.