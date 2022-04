Tiago PZK viajó por primera vez a España para presentarse en vivo durante la gala de Los 40 Principales Primavera Pop. El cantante argentino interpretó sus hits “Salimo de noche” y la BZRP Music Session. Además, posó junto a Nicky Jam y opinó sobre el beef entre Residente y J Balvin.

Este 1 de abril, Tiago PZK formó parte de la ceremonia de Los 40 Primavera Pop realizada en el Wizink Center de Madrid. Allí se presentó con sus éxitos “Salimo de noche”, el single junto a Trueno, y la BZRP Music Session #48.

En el detrás de escena del evento, el cantante de Monte Grande posó ante las cámaras junto a Nicky Jam. También opinó sobre la BZRP Music Session de Residente contra J Balvin. “Fue una buena sesión, lo respeto mucho siempre, me parece uno de los mejores artistas latinos” aseguró en la entrevista para Los 40.

“Siento que por ahí está bueno hacer una descarga, pero siento que eligió un mal momento para sacarlo” sostuvo acerca del beef contra J Balvin debido a la salud de la madre del cantante de reggaetón y otros factores externos como la guerra entre Rusia y Ucrania que había comenzado en ese momento.

Tiago PZK: “Cuando vi la historia de Messi no lo podía creer, le hablé y me respondió”

Durante la charla, Tiago PZK contó cómo se sintió cuando se difundió el video del hijo de Messi escuchando su música.

“No lo podía creer, automáticamente todo el mundo me mandó la historia de Thiago Messi” recordó emocionado.

Aunque la anécdota no quedó solo ahí. El músico agregó: “Le hablé a Leo y me respondió, estuvimos hablando un poco, le mandé un saludo a Thiago y me dijo como que los tres son muy fanáticos.”