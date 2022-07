Ángela Torres estrenó su nuevo single “Me Va Muy Bien” ya disponible en todas las plataformas y cuenta con un video musical en YouTube que superó las 40 mil visualizaciones a horas del estreno.

“Me Va Muy Bien” es una canción con base de trap y rock que habla sobre un amor tóxico, que se separó hace un tiempo, donde ella aún no lo olvidó pero está rehaciendo su vida mientras que él intenta reaparecer y volver a estar juntos.

El videoclip muestra a la artista cantando con un estilo “rockero” en tonos negros y fucsias. junto a un chico que la acompaña a lo largo de todo el cortometraje y se grabó dentro de una casa en la se va moviendo a través de todas las habitaciones.

“Ay Dios, no lo puedo creer. Bueno ya salió la canción, ya salió el video el video de “Me Va Muy Bien”, estoy muy contenta, espero que lo disfruten mucho” dijo en sus historias de Instagram, celebrando el nuevo lanzamiento y confirmando que pronto se estrenaran los videos de otras dos canciones.

De esta forma la cantante argentina volvió a sacar música luego de siete meses de ausencia, tras su tema “Me Perdí” junto a Lara91K.

Lara91K anunció el lanzamiento de “Como antes”, su primer disco solista

Lara91K lanzó “Como antes”, su primer disco como solista. Asimismo, ya presentó la tapa y el tracklist, que incluye colaboraciones de peso.

“La tapa es muy special porke tiene una foto mía de cuando iba al cole con la gorrita para atrás original tomboy since siempre! Nada.. ke decirles? No tengo palabras para este momento. No quiero anticiparles más así se comen su propio viaje”, escribió Lara91K en su cuenta de Instagram.

Con respecto al tracklist, que cuenta con 20 canciones, hay colaboraciones con artistas de gran peso: Paco Amoroso, Santiago motorizado, Dinastía, Duki y Saramalacara.

Cabe recordar que el último tema que lanzó Lara91K fue “Eres para mi” con Duki, que ya tiene en YouTube más de cuatro millones y medio de views en poco menos de un mes.

“Eres para mí” fue su segunda colaboración. El single fue producido por Yesan y Percii, y cuenta con un videoclip donde aparecen invitados especiales como Ca7riel y Saramalacara de la RIP Gang.

Lara y Duko tienen una amistad desde hace muchos años y ya habían colaborado en “Sol”, una canción perteneciente a “Desde El Fin Del Mundo”, el álbum que lanzó el trapero en 2021.