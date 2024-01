Pre-Pachamama y Pachamama 2024 en Amaicha del Valle

La tradicional fiesta en los Valles Calchaquíes ya tiene fecha de inicio: con el lanzamiento de la Pre-Pachamama, se abre la puerta del verano vallisto para los visitantes que acuden desde todos los puntos cardinales. Al respecto, el Cacique de Amaicha del Valle, Miguel Flores, nos cuenta como es el cronograma de la fiesta más concurrida del lugar:

--Primero, antes que nada, comentarles de la fiesta de la pre-Pachamama, que sería la previa a la Pachamama, se va a desarrollar en la localidad de Ampimpa, en el club, los días 20 y 21 de este mes enero. Allí vamos a ofrecer dos noches de festival, con la participación de artistas locales y provinciales. El jueves 8 de febrero, si no me equivoco, es el Jueves de Comadres, en que tradicionalmente se da inicio a la fiesta propiamente dicha de la Pachamama, en la plaza de Amaicha.

--¿Ya se conoce la grilla de artistas?

--Sí, en este momento se está elaborando la lista para su difusión, que será en las próximas horas.

--¿Hay un cupo de artistas locales?

--Sí, como siempre. Están los artistas locales que van a estar mostrándose en el escenario. En ese sentido siempre se tiene encuentra a los nuestros, para que los artistas de la zona tengan su espacio.

--¿Cómo prevén el movimiento para este verano?

--A pesar de la situación que todos conocemos, nos está visitando mucha gente en nuestro Amaicha. Me gustaría contarles a los que no conocen, es un pueblito muy tranquilo, de alrededor de 8000 habitantes, por lo que es muy cómodo y también que es importante el tema de los precios que no son demasiado elevados. Por ejemplo, pueden encontrar hotelería desde 5.000, 5.500 pesos. Es una de las cosas que también caracteriza a Amaicha: siempre tratamos de brindar lo mejor y también en los precios. El turista tiene mucho que visitar, mucho que disfrutar, sobre todo el increíble paisaje, el clima único que siempre nos acompaña, la riqueza cultural y la habitual calidez con que los lugareños recibimos a los visitantes.