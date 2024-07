Un juez no es un dios

Acerca de la posibilidad de revisión de los jueces cada 4 años, como planteó el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, en su idea de reformar la Constitución Provincial, el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo opinó sobre el tema. Cabe recordar que Molinuevo fue presidente de los abogados del sur de la provincia y fue uno de los que impulsó una medida contra la Constitución. El diálogo en un programa televisivo fue el siguiente con el titular del ejecutivo de la ciudad sureña.

-Usted sabe que estas ideas se plantean porque dice: una persona entra a los 35 años de juez y hasta los 70 u 80 que puede mantenerse mientras dure su buena conducta, no hace un curso, no tiene una formación, o están aquellos que tienen muchas revocatorias en la instancia superior y nadie le dice absolutamente nada. Hay jueces, por ejemplo, que tienen muchas revocatorias de primera instancia en segunda, o de segunda en tercera, y bueno, no pasa nada. ¿Hay que revisar eso o no?-Alejandro Molinuevo: Bueno, como te digo, a mí me parece que sí puede revisarse en la medida que este sistema de revisión sea respetuoso con los jueces. No se los puede poner bajo examen todos los días. Tiene que ser un sistema por algo se eligió al juez, por algo se hizo un sistema de selección. Por eso yo digo, si lo revisamos cada tanto, como decís vos, hay que ver bien cuál es la propuesta, cada cuatro, cada seis, y con un sistema que sea muy claro de revisión también, que sea razonable. Porque si no, nadie va a querer ser juez, no sé si me entendés.

Yo creo que el juez goza de una investidura. Obviamente que no es un dios, no es un dios, puede ser revisado, estoy de acuerdo, pero con la razonabilidad, la claridad y las normas de transparencia que requiere una revisión. Porque si una revisión es tendenciosa y tiende a sacar un juez estaríamos en presencia ya de autoritarismo, o sea, la invasión de un estado sobre otro. Pero si la revisión es con normas muy claras, seguramente es hasta saludable para la justicia, que se la revise y ningún juez, si es una revisión razonable, prudente, como te digo, se va a negar a demostrar que está en buenas condiciones físicas, en buenas condiciones intelectuales, que está en condiciones de capacitación permanente, como debe estar un juez. Así que, yo digo, te contesto que va por el lado de qué tipo de revisión sería.