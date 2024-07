Molinuevo: Apoya la eliminación de los acoples

El intendente de la ciudad de Concepción, Alejandro Molinuevo apoyó la idea de eliminar el sistema de colectoras electorales denominados “acoples” que funcionan en la provincia. Además coincide con la no reelección de los cargos político. Estas apreciaciones la hizo en el programa “Tucumán con todo”, a raíz de la propuesta del gobernador Osvaldo Jaldo de reformar la constitución y modificar el sistema electoral. Esto es parte del dialogo con Molinuevo:

Intendente, ¿cuál es su opinión sobre esta propuesta del gobernador de reformar la Constitución?

Alejandro Molinuevo: Bueno, yo creo que si estamos hablando, en primer lugar, de lo que él anunció el primero de marzo, cuando hablábamos de la Reforma del sistema electoral tucumano, en ese sentido coincido con el señor gobernador en que hay que reformar la Constitución para reformar de fondo los acoples, es decir, sacar ese engendro que es el sistema de acoples y poner un sistema más equitativo, como ocurre en las provincias más avanzadas del país. Así que entiendo, que la reducción mediante ley de acoples, no conviene porque solamente reducirá la cantidad de acoples y seguimos en la misma situación. En ese sentido, coincido con el señor gobernador en que hay que reformar la Constitución para eliminar esa creación que se hizo en Tucumán de un sistema de colectoras denominados “acoples”, que le da mucha ventaja al gobierno oficial de turno. Por lo cual, en ese sentido, coincido con el señor gobernador en que para reformar el sistema electoral realmente tenemos que reformar la Constitución y en eso tendrán que trabajar muchos especialistas académicos.

-Esa teoría de que se podría por ley sacar los acoples, usted que es abogado, ¿qué opina?

-Alejandro Molinuevo: Sí, no se puede por ley sacarlos porque los acoples están adentro de la Constitución. Lo que quieren hacer muchos, por lo que escuché, es reducir la cantidad de acoples y no estoy de acuerdo con eso. Sigue siendo un sistema manipulado, totalmente ventajoso para el oficialismo y para quien tenga la caja. No, creo que las elecciones tienen que ser libres, independientes, y bueno, tenemos que tener un sistema más moderno con boleta única de papel, volver a pedirle a los partidos o a los espacios o a las alianzas que hagan sus internas o utilizar las PASO. Que cada uno tenga sus candidatos y podamos dirimirlo en elecciones claras de manera totalmente equitativa, y que todos podamos con menor gasto público, eso es fundamental. Creo que los acoples, además de tener una ventaja para el oficialismo, generan un gasto público importante y hay que bajarlo de manera urgente. Así que no estoy de acuerdo con una ley; eso sería una solución intermedia, pero la solución de fondo es reformar la Constitución y, de una vez por todas, para siempre dar de baja, erradicar ese engendro, esa creación pretoriana que son los acoples, que solamente existen en la provincia de Tucumán y en ningún lugar más del país, ni del mundo.

-Pero también agrega un tema esta iniciativa del gobernador que, por lo menos, está hablando, es no a la reelección

-Alejandro Molinuevo: Me sorprende, satisfactoriamente. Así como el primero de marzo me fui sorprendido del Teatro de San Martín, hoy estoy sorprendido por ese anuncio, lo cual es muy positivo, y la no reelección es positiva. Estuve hace pocos días en la provincia de Mendoza conversando con el gobernador, Alfredo Cornejo. Me comentó cómo es el sistema en Mendoza: no hay reelección, él volvió después de ser diputado y volvió porque la gente aceptaba su gestión. Así que volvió. Bueno, creo que cualquier persona puede volver si es que realmente demuestra los méritos, pero no estoy de acuerdo con la reelección. Siempre lo he sostenido en el ámbito institucional, también en el Colegio de Abogados, donde la alternancia es fundamental en las instituciones. Bueno, el estado también es una institución y por eso recibo con beneplácito el anuncio del señor gobernador.

-Esto lo involucra a usted porque usted no tendría reelección.

-Alejandro Molinuevo: Sí, en ese caso yo aceptaría las reglas totalmente. Uno acata las reglas. Como te digo, lo hice en las instituciones, estuve en instituciones deportivas, estuve en instituciones de derecho como el Colegio de Abogados. Pude ser reelecto y no quise ser reelecto. No quise ser reelecto en el Colegio de Abogados teniendo amplia mayoría porque me parece muy importante la alternancia, la aparición de nuevos dirigentes y darle la posibilidad a otra persona que viene con la misma fuerza y quizás con la misma línea, con las mismas ideas. Porque nosotros, cuando gobernamos, lo hizo Roberto Sánchez, hoy me toca a mí, lo hacemos desde una política del Estado, poniendo a la ciudad por encima de todos. No es una cuestión de gobernar solamente para mantener el poder como ocurre en Tucumán hace muchos años, sino gobernar realmente para el bienestar de la gente, para el bien común, para la calidad de vida de nuestros vecinos.