Un innovador "certificación de trayectos formativos" para estudiantes universitarios

La “certificación de trayectos formativos”, una iniciativa innovadora para aquellas personas que no pueden terminar sus carreras universitarias es analizada en la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnologica Nacional.

El ingeniero electrónico Rubén Egea explicó el tema de la siguiente manera:

- Mire a veces hablo con algunos decanos, una persona va años a la Facultad y le faltan las dos últimas materias y en su vida no es nada, si no termina. Es decir una habilitacion para la persona que abandona en cualquier estado su carrera. Que tenga un oficio. Por qué acá en la Argentina esto no funciona

Soy ingeniero o no soy nada.- Antes de asumir como decano fui secretario de Planeamiento Académico de la universidad y trabajamos conjuntamente con la secretaría Academica en lo que se llama “certificación de trayectos formativos”, es decir una persona que ingresa a la universidad con que haya cursado un año o dos años, ya no es la misma persona que ingresó. Adquirió un conocimiento, ese conocimiento le sirve para trabajar; a veces entran por pasantías; a veces entran por alguna convocatoria para un trabajo. Después o tarda más en recibirse o no se recibe pero ya esa persona fue formada en algún nivel de conocimiento La idea es ir certificando esos trayectos formativos.

En el caso de las carreras de ingeniería tiene un título intermedio el de especialidad de electrónica; Sistema, tiene un título intermedio de “analista desarrollador de sistemas” y estamos tratando de que todas las carreras de ingeniería tengan un título intermedio. Nos parece importante que como Universidad y eso lo estamos trabajando en lo que antes era el Ministerio de Educación, para que cada año uno pueda firmar certificar esos trayectos formativos. Para que de alguna forma le sirva a una persona que cursa un año, dos años, es algo intermedio, que le sirve.-Entonces hay un chico que quiere estudiar programador tiene una carrera de dos años.Usted lo habilita para salir a trabajar prácticamente.-Exactamente un título universitario y que lo habilita, le da conocimiento.-Qué otra carrera corta tiene así rápida?-Tecnicatura universitaria de Mecatrónica; Mantenimiento Industrial, que también tiene alta demanda; Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo” y sumamos dos nuevas: " Tecnicatura en Energías Sustentables” y Tecnicatura en Logística. “Logística” es importante formar gente para empresas donde uno hace compras online y todo ese sistema desde que el cliente compra hasta que llega a su domicilio, de toda esa parte se encarga la logística.

Es una carrera nueva que está teniendo una gran aceptación