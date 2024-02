Rubén Egea: El boom de los programadores

La existencia de poblaciones sin internet en el país y la provincia, el boom de los programadores, las ventajas con la incorporación del 5G en las comunicaciones fueron los temas analizado por el ingeniero Rubén Egea, decano de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional. La conversación en el programa televisivo “Tucumán con todo”, con el ingeniero electrónico y especialista en ingeniería ambiental fue la siguiente:

-Qué es 5G? -El 5G, es la quinta generación de comunicaciones móviles, que tiene como característica principal mayor velocidad en la conexión y transmisión de datos. Es una mejora de la red 4G. A medida que van avanzando las generaciones aumenta la velocidad de la transferencia de datos, lo que permite conectar simultáneamente varios dispositivos móviles.

-En qué nos beneficiaría al ciudadano común y a los intelectuales

-Fundamentalmente tiene que ver con la mejora en las comunicaciones, acceso a internet, la velocidad y la calidad en la transferencia de los datos. Hoy nuestra vida cotidiana está atravesada por el uso de las tic’s que son las tecnologías de la información y la comunicación. Mirar un vídeo de alta definición requiere procesar grandes volúmenes de información y una mayor velocidad de transmisión de esa información.En las comunicaciones hay un concepto importante que es el ancho de banda, a mayor ancho de banda, mayor capacidad de transmisión de datos en un cierto tiempo. Se puede hacer una analogía con una autopista, mientras más carriles tenga, mayor será la cantidad de vehículos (datos) que puedan circular en un determinado tiempo.

-A partir de ahora cómo aplicamos eso. Por ejemplo, usted tiene la Argentina, lo acaba de decir el gobierno nacional, que tiene un gran segmento de Argentina no tiene Internet.- Hay una cuestión estratégica, con las comunicaciones. Por eso se pelean los grandes grupos económicos en poder adquirir las licencias 5G, porque es lo que se necesita para poder avanzar en ese sentido.

Existía un programa que era llevar fibra óptica a todo la extensión del país, a través de la empresa Arsat.

-Tucumán, una provincia tan chiquita por qué no se la pudo integrar plenamente.-

Son cuestiones que tienen que ver con lo económico. Si bien es cierto que Tucumán es una provincia pequeña tiene una gran diversidad de relieves. Tenemos hermosos cerros, pero también son lugares de difícil acceso, que se llegan inclusive a lomo de mula. Una topografía que es bastante compleja. Eso se requiere inversiones grandes en dólares para poder llevar internet a toda la provincia. Esto para un empresa privada no es rentable, es por ello que el gobierno debe asumir los costos para poder llevar internet a los lugares más alejados de los grandes centros urbanos. Por la situación económica de la provincia, del país, no se pudo llevar adelante y también requiere tener las reglas de juego claras para poder decir “hago una inversión que eso se lo recupera a lo largo del tiempo”- Usted sabe que vinieron a Tucumán hace un año gente de los negocios nuevos de tecnología y faltan programadores en la provincia. Cuál es la visión suya.-Nosotros lo estamos viviendo a este auge. En la facultad tenemos una carrera que se llama “Tecnicatura en Programación”, que es una carrera corta, dos años de duración que tiene una rápida salida laboral, fundamentalmente, porque estos programadores después pueden trabajar inclusive desde el hogar o sea en forma remota. En ocasiones luego son contratados por empresas del exterior, porque son reconocidos nuestros profesionales, tienen una gran capacidad. En el caso nuestro tenemos un récord de pre inscriptos así que estamos viendo, porque hay una cuestión también ya operativa, de poder satisfacer tanta demanda.En la UTN además de la tecnicatura en programación está la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información que es una visión mucho más integral, es una carrera no arancelada, porque está dentro de lo que es el presupuesto de las carreras de grado. Por la tecnicatura se paga una cuota. Nosotros tenemos acuerdos con distintos gobiernos municipales, donde ellos asumen los costos de la carrera para darle una posibilidad a sus jóvenes de acceder a una carrera universitaria y ayudarlos a conseguir herramientas para que puedan tener mejores trabajos.