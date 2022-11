Tarifa de colectivo en Tucumán: nuevo pedido de los empresarios a los concejales

Sigue aun pendiente el tratamiento en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sobre el aumento del precio del boleto de colectivo pedido por parte del sector em0presario.

Al respecto, el vicepresidente de AETAT, Jorge Berretta, en una entrevista televisiva brindó detalles de la situación que aún no tiene una resolución a la vista.

“Creemos que es indispensable para poder seguir prestando el servicio actual, que se trate este incremento tarifario, que esta muy lejos de la realidad, lo que hemos presentado, pero nos daría la posibilidad de garantizar el servicio y ya no es el tema salarial el eje, en tanto y en cuanto cumpla la nación con el compromiso que tomaron entre los gobernadores del norte grande, si cumple la nación, estaría cubierto el tema salarial con el apoyo financiero de la provincia, que nobleza obliga, lo tengo que destacar”, comenzó diciendo Berretta.

Luego agregó que, “muy respetuosamente tenemos que decir que en un cuadro en donde todo el interior del país esta involucrado en esta crisis del transporte, acaba de aumentar el combustible el 8% y la inflación es galopante, creemos que es injustificada la demora en el tratamiento de la actualización tarifaria y quiero aclarar que cuando yo hablo, Jorge Berretta, hablo en representación de todas las empresas del sector y desde hace muchos años. Lo creo irresponsable, lo tengo que decir. De no actualizarse lo mínimo e indispensable, esos $95 de viaje, es imposible seguir prestando el servicio”.

“Entendemos la situación socioeconómica, porque debemos resistir hasta fin de año en este cuadro inflacionario y discriminatorio por parte de la nación que constantemente aumentan el valor de los insumos. Hay concejales que han dicho que por ejemplo lo van a tratar en el 2023, cuando hace mas de un mes que esta presentado el pedido y luego un pedido de audiencia, cuando nos pusimos a disposición para evacuar cualquier duda, donde el estudio técnico a las claras demuestra que la tarifa tiene que estar alrededor de $192 y nosotros entendemos este contexto económico y resignamos renovación e inversión que perjudica al servicio, que resignamos cargas sociales inciertas, capital invertido, y un montón de otros ítems para resistir con el apoyo de la provincia hasta fin de año”, enfatizó.

Sobre la demora en ser tratado el tema en el concejo deliberante dijo que, “hay temas que tiene que darle tratamiento el concejo, no se puede seguir dilatando esto porque, van a ser responsables de que empeore el servicio o que no se pueda prestar”.

“No es fácil venir a pedir un incremento en estas condiciones, pero se olvidan que cuando está el transporte es muy criticado, pero cuando no esta, o cuando falta, o cuando reduce toda la sociedad directa o indirectamente sufre las consecuencias, cuando hay paro de transporte por cualquier razón que es lo que tratamos de evitar constantemente”, destacó, y luego añadió que, “ante el no llamado, presentamos una nota formal de pedido de audiencia, estamos a disposición y nosotros siempre privilegiamos el dialogo”.

Con relación a los subsidios, manifestó que, “la provincia esta al día, la nación tiene alguna demora, pero están cumpliendo con los compromisos tomados ante los gobernadores del norte, no es lo que habíamos pedido, pero valoramos muchísimo la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, no es lo que necesitamos, pero el compromiso que tomaron con los gobernadores, el ministro de economía de la nación, conjuntamente con UTA, reunión en la que no participamos, que no nos invitaron, que creo que es descortés y que no corresponde, somos el sector que genera en el interior 34 mil fuentes de trabajo, que deberíamos estar en ese debate, pero por gestión de los gobernadores y en especial del contador Jaldo, se han comprometido y hemos firmado el aumento paritario igual que el AMBA en condiciones desventajosas, privilegiando el servicio, privilegiando el compromiso con el usuario y con la provincia que viene apoyando”.

“Si la nación cumple con lo que se firmó no vamos a tener problemas salariales, vamos a tener problemas operativos porque los fondos no alcanzan”, concluyó.