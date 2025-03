Super Rugby Americas: Tarucas perdió en Paraguay con Yacaré VX

Yacaré VX hizo valer la localía para vencer en un partido muy disputado de la fecha 3 del Super Rugby Américas 2025 a Tarucas por 30 a 27. Asimismo vale destacar que este fue el primer partido en condición de visitante para la franquicia del norte Argentino.

El encuentro comenzó sumamente disputado en el contacto producto del poderío físico de ambos equipos, y quien primero tomó la posesión de la pelota fue la visita, que rompió rápidamente el marcador con un penal de Ignacio Cerrutti. No obstante, a los pocos minutos, la franquicia paraguaya le arrebató el protagonismo y sometió constantemente a su rival en su propio campo.

De esta manera, y a pesar de la férrea defensa de Tarucas, el dueño de casa contó con varios acercamientos a su ingoal, a lo cual se sumó un juego fluido de pases en los metros finales con el que pudo puntuar en reiteradas ocasiones, Axel Zapata apoyó un doblete, a la vez que Joaquín Lamas selló un try y además un penal.

Prensa Tarucas.

Después de ese rato de asedio por parte de Yacaré XV, el partido volvió a nivelarse y las oportunidades aparecían para los dos equipos. Así, Juan Manuel Vivas descontó con su conquista para los dirigidos por Álvaro Galindo, de esta manera el local se iba al descanso con una ventaja de 24-10.

En el complemento, de entrada, el ritmo y la verticalidad se redujeron considerablemente producto de todo el desgaste que se vivió en la etapa inicial. Por esto mismo, la disputa volvió a pasar casi por completo por el contacto, y todos los avances fueron mucho más elaborados, tanto de un lado como del otro.

Prensa Tarucas.

Si bien esto fue perjudicial para el dinamismo de los dos equipos, Lamas pudo concretar dos nuevos penales para los hombres de Ricardo Le Fort, a la vez que Vivas selló su doblete, y Cerrutti también anotó una patada más, por lo que la mencionada ida y vuelta persistió.

Los minutos finales, Yacaré XV tuvo que aguantar una ventaja de 10 puntos con dos hombres menos. No obstante, esto no fue impedimento para formar una sólida defensa, la cual aguantó casi todos los enviones contrarias muy cerca de su propio ingoal (salvo por un empuje que valió el try de Diego Fortuny), virtud que le valió el triunfo.

Lo que se viene

Tarucas volverá a ser local el viernes 7 de marzo y se enfrentará nada menos que ante Pampas en un partido imperdible para el público tucumano. El encuentro se jugará en el estadio Hector “gallo” Cabrera de Tucumán Lawn Tenis.