Según Jaldo, la normalización de los entes intervenidos dependerá de un proceso judicial

El primer mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, abordó la situación de los entes intervenidos en la provincia, y expresó que la evolución de esta coyuntura estará atada a una cuestión de tiempos, oportunidades y decisiones judiciales, a los que las decisiones del Poder Ejecutivo están supeditadas. Al respecto, Jaldo expresó:

“La verdad que nosotros, por el momento, no tenemos pensado normalizar ninguna institución, ya que esto está sometido también a un proceso judicial. Por el momento nosotros vamos a seguir trabajando como se ha venido haciendo los últimos años. Seguramente en algún momento hay que llegar a normalizar las instituciones, como dice la carta orgánica de cada una de ellas. Pero para eso, tenemos que ver los tiempos y las conveniencias”.

“Yo quiero decirles a ustedes que este es un gobierno de siete meses. No podemos hacer en siete meses lo que no se ha venido haciendo en tantos años anteriores. Y, en el tema judicial, seguramente hay un fallo de la Corte y tendremos que esperar que se resuelva la cuestión de fondo. Y nosotros siempre, muy respetuosos del Poder Judicial, lo que falle, no hay duda que nosotros acatamos la decisión y vamos a obrar en consecuencia. Así que la verdad que yo creo que hoy es una situación que seguramente se tendrá que normalizar en algún momento, pero hay que medir los tiempos, la oportunidad y más que hoy está judicializado, yo diría que habría que esperar que la justicia se expida”, cerró el gobernador.