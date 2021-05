El semillero del “Santo” está bien nutrido por jugadores que trabajan día a día para lograr el gran sueño que es jugar en el plantel superior.

Desde que el nuevo cuerpo técnico arribó a Ciudadela, mostró mucho interés por seguir de cerca a los juveniles del club.

En el último partido que disputó San Martín, en la lista de convocados se pudo ver al defensor Gerónimo Ormachea y al volante central, Ignacio Balcarce.

“Nacho” ingresó ante Riestra, por Tino Costa y pudo sumar minutos en Ciudadela por primera vez.

“Fue una emoción tremenda, siempre luché para esto. Algo increíble que te pone la piel de gallina. Muchas sensaciones. El entrenador y los jugadores me dicen siempre que esté tranquilo, que disfrute el momento y que no me relaje porque esto recién empieza”, contó Ignacio que a los siete años dio sus primeros pasos en el fútbol en el club Estación Experimental.

El juvenil es una de las promesas del "Santo" de cara a lo que viene. CASM Oficial.

“Nacho”, que vive actualmente en Barrio Mutual Policial, llegó a San Martín en 2018, hizo una prueba y quedó. Además de entrenar con el plantel superior, es titular en el equipo de la Primera liguista.

“Desde chiquito mi único juego fue siempre la pelota. En estos momentos solo pienso en el fútbol, en mejorar día a día y lo demás ya lo veré con el paso del tiempo”, manifestó.

Su familia está compuesta por sus padres y dos hermanas, que lo apoyan siempre.

“Ellas están alentándome todo el tiempo y el respaldo más importante que tengo es mi papá. Me dice que tengo que entrenar el doble y dejar todo en cada práctica”, agregó el admirador de Lionel Messi, que además de tener al “Santo” entre sus grandes metas, sueña con lo que todo deportista quiere: “Jugar en la Selección Argentina y representar a mi país”, cerró.