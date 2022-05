El presidente de San Martín de Tucumán, Rubén Moisello, habló sobre su primer año de gestión al frente de la institución de Ciudadela, el trabajo realizado con las otras disciplinas y la decisión de no presentarse a para una posible reelección al cargo para el próximo año electoral en el Santo.

“Tenemos el mejor plantel de la categoría, el que mejor juega, tenemos todo dado para que en su momento rinda sus frutos, obviamente que no podemos prometer el ascenso, no es tan fácil y no corresponde”, comenzó diciendo Moisello sobre el presente del plantel superior en una entrevista con Radio 21 Tucumán.

“Terminamos la cantina, los palcos, nos falta unos detalles de las plateas pulman que no nos llegan, pese a estar pagados en su totalidad. Hay temas concretados y temas pendientes. El balance es altamente positivo, creo que nunca se hizo tanto en el club, se tomaron decisiones importantes de contratar al mejor técnico de la categoría. El campo de juego está en perfectas condiciones, ahora se cambió el césped porque se viene la temporada de invierno y se hicieron los cambios adecuados para que el plantel juegue en la mejor forma posible”, detalló al respecto de las obras en la institución.

Además del fútbol, San Martín alberga otras disciplinas, con relación a ellas comentó que, “todas tienen su lugar, no tienen la misma preponderancia porque sería mentir, pero son importantes, acaba de salir campeón el hockey, el rugby se viene formando hace años y hoy casi todo el plantel de primera es de jugadores surgidos del club. El básquet tiene una muy buena participación en primera, se va a hacer una cancha techada un micro estadio para que jueguen donde corresponde, junto con el vóley. Ya está pagada la cancha de césped sintético para el hockey, todos hacen grande a San Martín”.

El dirigente enfatizó en la decisión que tomó al respecto su futuro dentro del club: “Tenemos un mandato corto, el año que viene hay elecciones y no quiero renovar mi conducción, es una decisión tomada, venga quien venga seguramente va a dejar al club en el lugar que corresponde. Esta hablado con la familia, tengo que priorizar otras cosas como la vida propia de uno, entregué todo, fui gerente general del club y ahora presidente que es lo máximo que puede aspirar un hincha y socio de San Martín, dejando las cosas donde las dejamos es hora de dar el paso a los más jóvenes, que terminen la obra iniciada y que terminen de poner al club donde se merece”.

Para cerrar sostuvo que, “los más chicos son el futuro, esta comprobado, lo mismo que las mujeres que están ocupando cargos en la directiva, y seguramente en el futuro y sin necesidad de un cupo femenino, podemos soñar con una presidente mujer”.