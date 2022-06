“Es una relación formal, de mucho diálogo, de mucha discusión. Voy a decir algo que es impolítico, no me quedo con nada, no miento y como no miento pongo la cara. Acá uno de los responsables que hayamos tenido conflicto es el secretario general de UTA, Roberto Fernández”. Esta afirmación es del vicepresidente Jorge Berreta, señalando que el dirigente Fernández “tiene condenado y sometido y, corre por mi cuenta, a todos los secretarios del interior. Pero yo no me voy a meter en ese tema porque no me interesa. Problema de ellos”.

Comentó que “el otro día cuando tomaron una medida fuerza de la solidaridad, ya que Tucumán tenía los fondos para pagar, apoyado por la provincia, el sector empresario apoyado por la provincia y no aceptaron firmar un acta, hasta que se firme la paritaria, porque tenían que ser solidario con el resto”.

Avanzó diciendo: “Le hago una pregunta. ¿El AMBA paro? No. No paro. Encima que somos discriminados cuando el sector de los trabajadores toma una medida de fuerza, la toma para el interior no para el AMBA. Cuando ellos dicen que son una Unión Tranviaria Automotor y que hay que ser solidario”. Recordó que “nosotros habíamos convenido que nos sentábamos en estas paritarias, las cámaras del interior y del AMBA, con el secretario general, con el ministro de trabajo. El secretario general de UTA cerró paritarias y exclusivamente con el AMBA, y por aparte, consiguiendo un montón de beneficios de compensaciones tarifarias”.

Finalizó diciendo que “por inercia, por presión y por medidas de fuerza nos imponen el mismo salario que en el AMBA, sin las compensaciones correspondientes. Entonces acá hay una discriminación de todos”.