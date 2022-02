Adolfo Rey, es conocido en el medio como productor y conductor del programa “Viajeros”, pero además porque es docente en la Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino, en la carrera de Locución. Tiene 49 años y es oriundo de Yerba Buena. Hijo del médico José Antonio Rey, ya jubilado, que trabajo en el Hospital Avellaneda. Su madre se llama Marta Pedrosa, que fue “ama de casa toda la vida”.

Recuerda que “en el secundario soñaba ser piloto militar. Me quería ir a Córdoba a hacer la carrera. De hecho, me fui a rendir el ingreso y no aprobé. Eran muy difícil física y matemática”. Reflexiona: “no sé si yo también hubiese dado el perfil para poder moverme dentro del ritmo de vida de la milicia”.

Luego en el Instituto San Miguel estudió Comunicación Social y “me invitaron a hacer radio, en “FM El Jardín”, que era muy nueva, que estaba que Yerba Buena. Me enamoré de la radio y decidí que quería ser locutor e ingresé en Buenos Aires al ISER (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica)”. Dijo que una de sus compañeras en esa institución, era la conocida locutora tucumana Mónica Orellana. De retorno a la provincia pasó por LV 12 Radio Independencia, LV 7 Radio Tucumán, FM Estilo y Radio Rivadavia, entre otros medios.

En el ámbito académico está en la Cátedra de Televisión de la Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino. Allí recuerda “a Guillermo Caram, un referente de los medios de comunicación en Tucumán, y que después estuvo con Alejandro Romay en Buenos Aires y luego se fue a Estados Unidos. En la carrera ya lleva 20 años como docente en las cátedras “Televisión 1″ y en “Doblaje”.