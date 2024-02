Piden transparencia en los concursos docentes de la Universidad Nacional de Tucumán

“Y acá a dedo, muchas veces, las autoridades nombran a una persona, a la otra y nosotros queremos que haya transparencia”. Esto lo puntualizó el dirigente gremial de los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán(ADIUNT), doctor Ariel Osatinsky al referirse a los concursos docentes en esa casa estudios.

Esto es parte del diálogo en el programa televisivo “Tucumán con todo”, con el referente de la docencia universitaria local.

-Cómo es la historia de los llamados a concursos para iniciar la carrera docente.

-Nosotros tenemos muchos problemas en el sentido de lo que es la carrera docente.

Porque?

Porque por un lado, que es lo que dice el Convenio Colectivo de Trabajo?. Los que tienen cierta antigüedad, a lo que era mayo de 2016, deben ser regularizados en sus cargos. Se los mantiene interino por mucho tiempo. A su vez nosotros reclamamos que el ingreso a la carrera docente, tiene que ser por concurso público. Y, en muchos casos, las autoridades de las distintas facultades, que hacen, designan de manera directa. Dicen: el Estatuto me permite, a mi, en caso de necesidad académica, nombrar a alguien.

Estamos en contra, porque el inicio de la carrera docente debe ser por concurso público como lo fija el convenio colectivo de trabajo. Y aca a dedo, muchas veces, las autoridades nombran a una persona, a la otra y nosotros queremos que haya transparencia, que se termine con esa arbitrariedad, discrecionalidad por parte de las autoridades.

-Pero se elige a los idóneos o a los amigos?.

-No, no se. Muchas veces se eligen las personas que conocen, que tendrán algún vinculo. No hay ni siquiera muchas veces las presentaciones de los currículum.

Entonces, a veces, si se cumple lo de concurso publico. Muchas veces si hay concurso público de antecedentes y oposición, pero en otros casos lo que hay son designaciones directas, a dedo directamente, con lo cual nosotros estamos en contra.

-Quien designa? El decano o el titular de la cátedra?

-Los decanos a referendum de los consejos directivos.

-Han denunciando esto?

-Nosotros hemos denunciado muchas veces, incluso las paritarias.