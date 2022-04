Este lunes el gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió con representantes de los trabajadores de colectivos nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), en el marco del paro nacional convocado por 48 horas.

Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación dictaron la conciliación obligatoria para evitar la medida de fuerza y se citó a las partes para el jueves. Se espera que la seccional nacional anuncie el levantamiento del paro.

“La medida de fuerza se sustenta en el pedido de recomposición salarial de los trabajadores del interior del país. “Como institución vinimos a informar al Gobernador la situación actual del transporte, las necesidades que tenemos y expresarle que esto es una medida nacional, ante la intransigencia del Roberto Fernández (secretario general de UTA a nivel nacional)”, dijo Jorge Berreta, vicepresidente de la AETAT.

Luego remarcó que “es imposible pagar un salario con incremento en esta circunstancia”, y dijo que “la Nación privilegia y centraliza los esfuerzos en materia de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, distrito que no adherirá al paro junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Berreta destacó que “el Gobernador se comprometió a gestionar ante el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y el ministro de Trabajo y Previsión de la Nación, Claudio Moroni, porque esto necesita una conciliación obligatoria para achicar la asimetría con otros distritos, o que nos reconozcan los costos, como le reconocieron al AMBA, para poder seguir adelante”.

“Por su parte, César González dijo que “la medida esta ratificada. A partir las 0 horas de mañana y por 48 horas habrá una suspensión del servicio, porque no se llegó a un acuerdo paritario el jueves de la semana pasada. El Concejo Directivo Nacional tomó la decisión de paralizar los servicios porque en el Amba se firmó el acuerdo y no en el interior del país”.

“Aquí, los empresarios aducen que no están en condiciones de afrontar los costos que le generan el aumento que se consiguió en el AMBA, por lo que le piden a la Nación que se les den el mismo o trato, ósea que se haga cargo de los costos de los subsidios”, sostuvo el gremialista.

Asimismo, González dijo que “se trata de una diferencia de cinco mil pesos que existe no solo en Tucumán sino en muchas provincias. Es un acuerdo del 2021 donde se firmó por $15 mil y el acta expresa que si la Nación no envía los fondos los empresarios no están obligados a hacer efectivo el pago de esa suma no remunerativa”.

“Este es el único inconveniente que tenemos, la Nación envió $10 mil a cuenta el año pasado de ese acuerdo, pero quedaron pendiente los $5 mil de los cuales estamos haciendo referencia”, cerró.