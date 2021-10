En la noche del viernes Pablo “Cholo” Guiñazú fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de Atlético Tucumán. Se llevó a cabo mediante una conferencia de prensa en el Estadio Monumental, donde la Comisión Directiva, encabezada por el presidente de la institución Mario Leito, hizo la oficialización del nuevo entrenador del plantel de primera división.

El cuerpo técnico del cordobés estará compuesto por Héctor Bracamonte y Bruno Silva, como ayudantes de campo; Guillermo Pérez será el Preparador Físico y Gustavo Torres junto a Emiliano Catania, los analistas.

“Es una satisfacción que nos abran la puerta de esta institución. Sabemos cómo está y la historia que tiene. Aceptamos el desafío q es enorme y el tamaño de la responsabilidad. En un club cuando las cosas funcionan es porque todos vamos para el mismo lado. Prometemos mucha competencia, mucho profesionalismo, estamos con una convicción muy grande”, dijo el nuevo entrenador.

Luego agregó que, “tengo mi personalidad, mi impronta. Venimos a trabajar en conjunto con todos los jugadores. Este es otro camino y otra etapa, más allá de que uno se sienta identificado con otro club. Estoy feliz de haber llegado a Atlético”.

“He aprendido en el fútbol que no se debe prometer nada porque se manejan picos de emoción muy grande. Voy a aplicar híper profesionalismo al más alto nivel. Después, como se sabe, a veces la pelota entra y otras veces no. Vamos a trabajar para que se dé la primera opción”, cerró.