Desde San Martín hicieron público un pedido presentado a Federico Beligoy, director de arbitraje en AFA, para poner un veedor en el partido ante Agropecuario, el próximo lunes a las 15.

Rodrigo Rivero será el encargado de impartir justicia. Estará acompañado por los asistentes Maximiliano Castelli y Martínez Cuenca. El cuarto árbitro es Bruno Bocca.

“Yo de ese tema no voy a hablar. Es una decisión del club. Nosotros solo pensamos en competir y jugar los partidos dentro del campo. No me corresponde. Nada nos tiene que mover del foco que es seguir creciendo y mejorando”, aclaró el DT.

Con la partida de Gonzalo Rodríguez, De Muner dijo que en el plantel tiene los nombres para suplir al tucumano que terminó hace unos días su vínculo con el club.

“Tenemos con qué reemplazar a Gonzalo (Rodríguez). Hay jugadores para poder hacerlo. Después veremos si viene alguien más con las mismas características que él. El mercado está muy difícil. Está complicado desde lo económico. Vamos a ir por la posición de extremo. La prioridad es encontrar alguien en la posición de Gonzalo. Después veremos qué más se suma”, manifestó el entrenador.

Con 23 puntos, tres triunfos consecutivos y en zona de clasificación, De Muner se mostró satisfecho con el presente de San Martín.

“Sabía que el equipo tenía con que mejorar. Está claro el momento que estamos pasando. Nos está llevando al rendimiento que tenemos. Hay que cuidarlo protegerlo y mejorarlo. Es importantísimo tener un grupo sólido y contundente. Este es el camino y sin perder la idea. Estoy contento por el presente”, cerró.