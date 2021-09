Este martes, Osvaldo Jaldo cumplió su primer día como gobernador interino de la provincia y en ese marco, concurrió a Casa de Gobierno y detalló cuales serán los paso a seguir y las diferentes problemáticas en las que se pondrá énfasis en Tucumán en este nuevo inicio de la gestión.

“A partir de hoy conversaremos con los ministros, intendentes y comisionados comunales. Queremos que la gestión llegue fuertemente al interior de la provincia, que está teniendo muchas necesidades, para que las 93 comunas rurales puedan concretar sus sueños, metas y proyectos”, dijo Jaldo.

“Vamos a dar prioridad al interior de la provincia y colaborar con los municipios”, aseveró el gobernador. Luego agregó que, “siempre tuve buena relación con todos, aunque hemos llegado a tener diferencias. Pero no tengo dudas de que trabajaremos con todos los intendentes sin distinción de banderías políticas”.

El vicegobernador a cargo del PE detalló que sus próximas reuniones de trabajo serán con los ministros Miguel Acevedo (Interior) y Eduardo Garvich (Economía) para interiorizarse sobre las finanzas, la ejecución del presupuesto de la Provincia y “dar cumplimiento a las obligaciones en tiempo y forma en cuanto a pago de sueldos y servicios vinculados a la salud, la educación y la seguridad”.

“Si el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, decide llevar funcionarios está en todo su derecho y no hay duda que los vamos a reemplazar. Hay tucumanos y tucumanas muy preparados para ocupar diferentes cargos”, aseveró Jaldo.

“Estoy comunicándome permanentemente con todos los medios, sin ningún condicionamiento. A través de ellos, comunicaré la gestión a nivel provincial y me enteraré de los problemas de los tucumanos para llevar soluciones concretas”, detalló.

Seguridad y educación

“Tenemos temas que son prioridad del Gobierno y están instalados en la comunidad. Primero, el tema de la inseguridad: hay que consolidar lo que -en el área de Seguridad- se viene haciendo bien. Se hicieron inversiones, se profesionalizó al personal policial, pero los índices tienen que mejorar y la gente tiene que sentirse más segura y tranquila. En ese sentido vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar”, dijo Jaldo.

Además, expresó que es de público conocimiento que, en materia educativa, “tenemos cuestiones edilicias que solucionar. He recorrido la provincia y hay varias escuelas que no están en condiciones de funcionar o no están funcionando ediliciamente como deberían”.

Luego añadió que, “hay que salir a reparar escuelas y necesitamos más policías en la calle. Necesitamos un personal que nos transmita seguridad y que la gente la sienta. Y en eso vamos a trabajar y poner énfasis”.

Jaldo comentó que se reunirá con el personal de cada una de las áreas del Ejecutivo provincial, al tiempo que sostuvo: “la seguridad y la educación no hay dudas que serán prioridad en el comienzo de esta nueva gestión”.